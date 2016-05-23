Bir Daha Asla Unutamayacağınız 10 İşe Yarar İnternet Sitesi

Milyarlarca internet sitesinin arasından artık aradığınız şeyi bulmak çok zor. Sıkıldığınızda gireceğiniz, yeni şeyler öğreneceğiniz, tam lazım olduğunda “aaa böyle bir yer vardı” diyeceğiniz sitelerden bazılarını sizin için seçtik. Listede her türden, farklı amaçlara uygun siteler bulacaksınız.

Bilgi kirliliğinin yaşandığı bir dönemdeyiz, bu nedenle artık internette bile içimize kapanmış durumdayız. Sürekli girdiğimiz internet sitelerinin sayısı azalmaya başladı. Varsa birkaç sosyal medya sitesi ya da uygulaması, haber siteleri ve video siteleri dışında, internet artık pek de ihtiyacımızı karşılamıyor gibi görünüyor.

Halbuki hala aradığımız her şeyi internette bulabilir, canımız sıkıldığında sörf yapabiliriz. Farklı amaçlara uygun, işe yarar ve ilginç internet sitelerini derlediğimiz bu içeriği, sık kullanılanlara kaydetmek isteyeceksiniz. Lafı çok uzatmadan başlasak iyi olur.

Üzerine izleme cihazı takılmış bütün deniz canlılarını anlık olarak takip edebileceğiniz yer: Ocearch

Köpekbalıkları ve kaplumbağalar gibi sürekli araştırma altındaki türler, doğal yaşam ortamlarında takip ediliyorlar. Bilim insanları çeşitli araştırmalar için bazı canlılara takip cihazları takıyorlar. Takip bilgileri ise anlık olarak bu site üzerinen paylaşılabiliyor. Belki çok sık girmeyeceksiniz, ancak yeryüzündeki herhangi bir canlının o an nerede olduğunu görmek tuhaf hissettirebiliyor.

Siz nasıl isterseniz, o şekilde rahatlatan site: A Soft Murmur

Yağmur, rüzgar, dalga, fırtına gibi sesler doğal ortamı çağrıştırdıkları için üzerimizde rahatlatıcı etkiye sahip olurlar. Nitekim bu sesleri istediğimiz zaman istediğimiz ölçüde duyamayız. A Soft Murmur ise size neyi ne kadar duymak isterseniz, o kadar ses veriyor. Arkada sürekli açık kalacak bir sekmede yer alacak sitelerden.

Aradığınız kitabı en ucuza nerede bulacağınızı gösteren site: Kitabınabak.com

Eğer bir kitap arıyor ve fiyatına önem veriyorsanız, bu sitede arama yaparak nerede en ucuza satıldığını kolayca bulabilirsiniz. Google Alışveriş ya da Akakçe.com gibi hizmetlerin kitap için özelleştirilmiş versiyonu olduğunu söyleyebiliriz.

Dinlediğiniz sanatçılara göre yeni sanatçılar önere müzik sitesi: Music-map

Eğer çok hoşlandığınız bir sanatçı ya da müzik grubu varsa, artık tüm şarkılarını ezberlediyseniz, bu site size benzer tarzlara sahip diğer sanatçıları haritalıyor. Yek yapmanız gereken sevdiğiniz sanatçının ismini aratmak. Ardından açılan sayfada, ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaksınız.

Türkiye’nin resmi müze ve galerilerini dolaşabileceğiniz site: Kültür Bakanlığı Sanal Gezinti

Google Arts & Culture gibi popüler uygulamalarda Türkiye’ye ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak biraz zor. Bunun yerine Kültür Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan Sanal Gezinti hizmetiyle, ülkemizin dört bir yanına sanal tura gidebilirsiniz.

Herhangi bir kelimenin, bütün dünya dillerindeki karşılığını anında veren site: Translatr

Bir kelime çok şeyi değiştirir. Google Translate gibi servislerin aynı anda iki dil arasında çeviri yaptıklarını biliyoruz. Bu site ise yazdığınız kelimeyi aynı anda istediğiniz kadar dile çevirerek karşılıklarını veriyor. Dünya dillerine tek bir kelime üzerinden bakmak, aslında size çok şey gösteriyor.

Satranç öğreten, oynatan, turnuvalara katılabileceğiniz site: Lichess

Satranç çoğu insanın ilgisini çekmeyebilir, ancak yüzyıllardır dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alıyor. Bu site üzerinden satrancın temellerini öğrenebilir, kendinizi diğer insanlarla anlık maçlar yaparak geliştirebilirsiniz. Ayrıca turnuvalara katılabilirsiniz. Site, tarihi satranç maçlarını hamle hamle bulabileceğiniz bir arşiv de sunuyor.

1984’ten bu yana çekilen tüm uydu fotoğraflarını bulabileceğiniz site: Google Earth Engine

Google Earth, uzay ajansları ve çeşitli uydular tarafından çekilen fotoğrafları dünyayla paylaşmaya başlayalı çok uzun zaman geçti. Bu sitede, Google Earth öncesinde bile çekilip arşivlenmiş uydu görüntüleriyle, 1984 yılına kadar geriye gidip her yeri incelemeniz mümkün. Bir örnek hemen aşağıda yer alıyor:

Düşük çözünürlüklü resimlerinizi yüksek çözünürlüklü yapan site: Lets Enhance

Eğer düşük çözünürlüklü ve önemli fotoğraflarınız, görselleriniz varsa bu site sayesinde daha net ve yüksek çözünürlüklü hale dönüştürmeniz mümkün. Pek çok uzmandan tam not alan servisi kullanmak tamamen ücretsiz. Ayrıca bunun için gelişmiş yapay zeka sistemlerini kullanıyor.

​​Eğer sizin de aklınıza gelen kullanışlı ve ilgi çekici internet siteleri varsa, yorumlar kısmında herkesle paylaşabilirsiniz.