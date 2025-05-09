Kullanıcılarına CS2 kasası açma gibi hizmetler sunan Keydrop isimli internet sitesine bir kez daha erişim engeli getirildi. İşte bilmeniz gerekenler.

Türkiye’de düzenli olarak farklı farklı sitelere erişim engeli getirildiğini görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisinin daha eklendiği ortaya çıktı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) sitesi üzerinden ulaşılan bilgilere göre Counter-Strike 2 oyuncularının kullandığı Keydrop sitesine erişim engeli getirildi.

BTK’nin site sorgulama paneli üzerinden yapılan sorgulama sonucunda “keydrop.com, 08/05/2025 tarihli ve 2025/2151 D.İş sayılı Ankara 12. Sulh Ceza Hakimiği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadelerinin yer aldığı ve sitenin kapatıldığı görüldü.

Neden erişim engeli geldiğine dair bir bilgi bulunmuyor

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan ve Counter-Strike 2 oyuncuları tarafından farklı tepkiler çeken Keydrop erişim engeli hakkında maalesef henüz herhangi bir bilgi yok. Sitenin neden kapatıldığına dair de herhangi bir açıklama yapılmamış. Şu anda direkt "keydrop.com"a girmeye çalıştığınızda platforma erişim sağlayamıyorsunuz.

Keydrop’ın geçtiğimiz şubat ayında yasa dışı bahis ve kumar gibi nedenlerden dolayı erişime kapatıldığını görmüştük. Platform, yaklaşık 1 hafta süren kapanmanın ardından yeniden erişime açılmıştı. Yeni erişim engeli de benzer nedenlerden olabilir. Şu anki erişim engelinin ne kadar süreceğini ise bilemiyoruz. Kısa mı uzun mu olacağını zaman gösterecek.

Keydrop, kullanıcılarına Counter-Strike 2 kasaları açabilme, çekilişlere ve kasa savaşlara katılabilme, CS2 skinlerini yükseltebilme, günlük kasalardan skin alabilme ve daha birçok hizmet sunan bir CS2 platformuydu.