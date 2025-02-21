Geçtiğimiz haftalarda Keydrop'a uygulanan erişim engeli alınan yeni kararla birlikte kaldırıldı.

Türkiye’de kumar platformlarına yönelik denetimler devam ederken, geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirilen Keydrop tekrar erişime açıldı.

14 Şubat 2025’te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yasadışı bahis ve kumar içeriklerine yönelik alınan karar doğrultusunda kapatılan platform, bugün itibarıyla yeniden aktif durumda.

Daha önce ne yaşanmıştı?

Erişim engelinin ardından esporcu ve yayıncılar arasında geniş yankı uyandıran bu gelişme, farklı görüşleri de beraberinde getirdi. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Keydrop ve benzeri platformları “oyun görünümlü kumar” olarak nitelendirerek, gençleri kumara teşvik ettiğini öne sürmüştü.

Keydrop meselesiyle ilgili bir diğer tartışma da ünlü yayıncı Ferit “wtcN” Karakaya ile İbrahim Haskoloğlu arasında yaşandı. Haskoloğlu, Ferit Karakaya’nın geçmişte yasadışı bahis sitesi Jjbet’in reklamını yaptığını ve YouTube kanalında hâlâ bu tür reklamların döndüğünü iddia etti.

Ferit Karakaya ise bu suçlamalara tepki göstererek, oyun içi kasa açma sistemlerinin FIFA, PUBG, Metin2 gibi birçok popüler oyunda bulunduğunu ve bu konunun daha geniş bir perspektiften ele alınması gerektiğini savundu.

Benzer bir tartışma yayıncı PintiPanda ile Jrokez arasında da yaşandı. PintiPanda, İbrahim Haskoloğlu'nun gönderisini alıntılayarak kumar yayınları yapanların incelenmesi gerektiğini iddia etti.

Bugün itibarıyla Keydrop’un yeniden erişime açılması, platformun faaliyetlerini sürdürebileceğini gösteriyor ancak benzer siteler için gelecekte nasıl bir düzenleme yapılacağı henüz netlik kazanmış değil.

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