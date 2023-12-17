Kısa boyluysanız çevrenizdekileri uyarın ya da kısa boylu arkadaşlarınıza daha dikkat edin. Çünkü yapılan bir araştırmalar, kısa boyluların psikopat olmaya daha meyilli olduklarını söylüyor. Nedir bu kısa boyluların çektikleri?

Araştırmalar ayrıca özellikle kısa boylu erkeklerin Karanlık Üçlü (narsisizm, makyavelizm ve psikopati) özelliklerini kadınlara oranla daha fazla taşıdığını da belirtiyor.

Kişilik ve Bireysel Farklılıklar dergisinde yayımlanan araştırmanın detaylarını birlikte inceleyelim. Bakalım kısa boylu insanları psikopatlığa iten neymiş?

Bilim insanları, Napolyon kompleksini yeniden değerlendirmeye aldı.

Napolyon sendromu veya kısa adam sendromu olarak da bilinen bu kompleks, adını tahmin edeceğiniz üzere Fransızların ilk imparatoru Napolyon’dan alıyor. Napolyon'un 1,69 olan boyu, günümüze kıyasla çok kısa gibi gelse de yaşadığı dönemin boy ortalaması aslında 1,70. Yine de adı çıkmış bir kere ve sendroma da onun adı verilmiş.

Napolyon kompleksinin genel tanımına baktığınızda aşırı saldırgan ve baskıcı sosyal davranışlarla karakterize edildiğini görürsünüz. 2007’de yapılan bir araştırma bu kompleksin efsane olduğunu söylese de yeni yapılan bir araştırmada sonuçlar daha farklı.

Karanlık Üçlü: psikopati, narsisizm ve Makyavelizm

Araştırma, soru-cevap hizmeti Amazon Mechanical Turk ile yapılıyor. 233 erkek, 134 kadın ile toplamda 367 yetişkinin katıldığı araştırmada, Karanlık Üçlü özellikleri inceleniyor. Karanlık Üçlü’de psikopati, empati ve pişmanlık eksikliği ile dürtüsellik ve sosyal norm kurallarını göz ardı etmekle karakterize ediliyor.

Narsisizm; şişirilmiş bir önem duygusu, yetki sahibi olma ve hayranlık ihtiyacı ile karakterize edilirken Makyavelizm ise alaycı, ahlaktan yoksun, manipülatif olma eğilimini ifade ediyor.

Testte katılımcılar, “Kendi yoluma gitmek için başkalarını manipüle etme eğilimindeyim.” ve “Duygusuz veya duyarsız olma eğilimindeyim.” ifadelerine ne kadar katıldıklarını belirtiyor. Bunun yanı sıra katılımcılardan “Keşke daha uzun olsaydım.” ve “Boyumdan memnunum.” ifadelerine ne kadar katıldıkları da isteniyor.

Napolyon, bu sonuçları görse ne düşünürdü acaba?

Yapılan test sonrasında daha kısa insanların ve daha uzun olmak isteyenlerin, Karanlık Üçlü özellikleri daha yüksek çıkıyor. Boy ile narsisizm arasındaki ilişkide ise erkeklerin daha şişirilmiş önem duygusu taşıdıkları belirleniyor. Psikopati ve Makyavelizm'de herhangi bir cinsiyet ayrımı çıkmıyor. Kadınlarda Karanlık Üçlü oranının daha düşük olmasının sebebi ise biyolojik kısıtlamalar doğrultusunda, oluşabilecek cinsel fırsatlara karşı daha korumacı ve daha az açık olmaya eğilim göstermeleri.

Padua Üniversitesinden çalışmanın yazarı Peter K. Jonason ise evrimsel değerlendirmelere göre aslında psikopati ve Makyavelizm'in erkeklerde daha güçlü olmasını beklediklerini ancak cinsiyete göre farklılaşmayı destekleyecek çok az kanıt olduğunu söylüyor.

Baş araştırmacı Jonason, aynı zamanda kısa boylu insanların kendilerini daha gösterişli, çatışmacı ve güce ilgi duymaya iten özelliklerle karakterize edildiğini de dile getiriyor.

Jonason, dikkat çekici bir söylemde daha bulunuyor: Kısa boylu erkekler saygı talep edebilir, başkalarına bedel ödetebilir, kaynak edinebilir ve özellikleriyle romantik partnerlerini etkileyebilir. Kısa boylu kadınlar daha çekici görünmek veya kaynak elde etmek için aldatmayı kullanabilirler.

Araştırmada boyun hayattaki önemine de değiniliyor.

Boy, interseksüel seçilim ve cinsiyet içi rekabette başarıyı etkileyen bir faktör oluyor. Kadın-erkek fark etmeksizin boy, çekicilik ve üreme başarısında da önemli detay. Boy tabii ki fiziksel yüzleşmeler sırasında da avantaj sağlıyor.

Boy, sadece fiziksel değil kişisel özellikleri de etkiliyor. Karanlık Üçlü’nün yanı sıra bazı araştırmalar gösteriyor ki narsisizm; kadınlarda yeme bozuklukları, vücut kontrolü ve aşırı egzersiz ile bağlantılı oluyor.

Makyavelizm ise beden kaygıları ile kendini nesneleştirme arasındaki ilişkide önemli nokta. Boy uzadıkça tatmin ve yaşam kalitesi de değişiyor.

Bu bulgular, kısa adam sendromuna yönelik daha fazla araştırma yapılacağını da gösteriyor. Bundan sonra kısa boyluların kendilerini savunacakları bilimsel verileri olacak bizden söylemesi.

Not: “Büyük sürprizler aslında küçük paketlerde gelir.” dedi kısa boylu editör. :)

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