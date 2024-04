Game of Thrones'dan Jon Snow olarak tanıdığımız Kit Harington, yıllardır geliştirilen ve karakteri konu edinecek dizi hakkında hayranları üzecek haberi verdi. Harington'a göre dizi, şimdilik rafa kaldırıldı.

George R.R. Martin’in kitaplarından esinlenen ve facia son sezonunu saymazsak tarihin en iyi dizilerinden biri olan Game of Thrones, 2019’da ekranlara veda etmişti. Dizi sona erse de hayranlar, House of the Dragon gibi aynı evrende geçen yapımlara ulaşabiliyordu.

Birkaç yıl önce duyurulan Jon Snow dizisi de bunlardan biriydi. Yapımın, en sevilen karakterlerden biri olan Jon Snow’un Game of Thrones sonrası yaşadıklarını konu edineceği söyleniyordu. Hatta rolle akıllara kazınan Kit Harington da tekrar karşımıza çıkacaktı. Fakat gelen yeni bir açıklama, hayranların hevesinin kursağında kalacağını gösterdi.

Jon Snow dizisi şimdilik rafa kaldırıldı

Kit Harington, ScreenRant’e verdiği bir röportajda Jon Snow dizisiyle ilgili çok önemli söylemlerde bulundu. İngiliz aktör, dizinin artık HBO’da geliştirilme aşamasında olmadığını ve rafa kaldırıldığını ifade etti:

“Anlatacak doğru hikâyeyi bulamadık. Bu yüzden şimdilik diziyi bir kenara bırakmaya karar verdik. Gelecekte geri döneceğimiz bir zaman olabilir ancak şu anda rafa kaldırıldığını söyleyebilirim.”

Harington, doğru senaryoyu bulamadıklarını bu yüzden devam edilmediğini söylüyor. Ancak kapının tamamen kapatılmadığını, gelecekte dizinin tekrardan geliştirilebileceğini de ekliyor. Bunun ne zaman olacağını söylemek mümkün değil. Temelli iptal edilmiş olma ihtimali bile var. Jon Snow dizisi fikrinin Harington’dan çıktığını da ekleyelim. George R.R. Martin, 2022’de aktörün yanına geldiğini ve beraber hikâyeye başladıklarını belirtmişti. Ancak bugünkü açıklama, istediklerini bulamadıklarını gösterdi.

Jon Snow dizisi dışında başka Game of Thrones projeleri de geliştirilme aşamasında. Bunlar arasında A Knight of the Seven Kingdom, yeni animasyonlar ve Fatih Aegon’u anlatan bir dizi yer alıyor. House of the Dragon’ın 2. sezonu ise 16 Haziran 2024’te bizlerle olacak.