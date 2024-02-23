Game of Thrones'un çok eleştirilen yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss, dizinin normalde film üçlemesi olarak bitirileceğini, ancak yöneticilerin bunu reddettiğini açıkladı. Ayrıca HBO'nun o zamanki sahibi AT&T'deki yöneticilerin dizi için "İyi ki olmamış." diyeceğiniz öneriler yaptığı da ifade edildi.

George R.R. Martin’in kitaplarından uyarlanan HBO imzalı Game of Thrones, tarihin en başarılı dizilerinden biriydi. Ancak 2019’da 8. sezonuyla ekranlara veda eden yapımın son sezonu hiç kimse tarafından beğenilmemişti. Bunun arasında yıllar boyunca devam eden karakter gelişimlerinin harcanması, hikâyedeki saçmalıklar, aceleye gelmiş hissi de dahil birçok neden yatıyordu.

Fiyasko son sezonunun ardından tüm hayranlar, dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss’ı hedef almıştı. 5 yıl geçmesine rağmen hâlâ eleştirilen ikili, şimdi de Wall Street Journal’a bir röportaj verdi. Röportajda Game of Thrones’un sonuna dair çarpıcı açıklamalara da yer verildi.

Game of Thrones’un normalde film üçlemesiyle bitirilmesi planlanıyormuş ancak yöneticiler reddetmiş

David Benioff ve D.B. Weiss, yaptıkları açıklamada normalde planlarının diziyi sezonla değil, film üçlemesiyle bitirmeyi planladıklarını ifade etti. Aslında bu bilginin yeni olmadığını belirtmek gerek. Kitapların yazarı George R.R. Martin 2020’de bu tarz bir açıklama yapmıştı ancak doğruluğu bilinmiyordu. İkilinin yeni röportajı da bunu doğrulamış oldu.

Peki neden böyle bir şey olmadı da bu berbat sezonla bitirildi? Benioff, bunun nedeninin HBO yöneticileri olduğunu söylüyor. Yöneticiler, diziyi sinemaya taşımak istemişler ve HBO’nun evlerde hizmet veren bir platform olduğunu söylemişler.

HBO, o zamanlarda telekomünikasyon devi AT&T’nin çatısı altındaydı. AT&T, 2022’de WarnerMedia ve Discovery’nin birleşmesiyle eğlence sektöründen çıktı ve HBO’nun yönetiminden ayrıldı. David Benioff ve D.B. Weiss, hiçbir zaman bu yöneticilerle aralarının iyi olmadığını belirtti.

Eğer bu ihtimal gerçekleşseydi dizi bir ihtimal son sezondan çok daha iyi bir şekilde bitebilirdi. Ya da aynı şekilde yine kötü bir son görebilirdik. Hiçbir zaman bu sorunun cevabını alamayacağız.

AT&T yöneticileri, Game of Thrones’u telefonlara uygun olsun dyie dikey formatta çekmek istemiş

İkilinin açıklamaları bunlarla da sınırlı kalmıyor ve “Diziyle ilgili daha kötü ne olabilirdi ki?” sorusunu cevaplayan şeylerin yaşanabileceğini gösteriyor. Röportaja göre AT&T yöneticileri, Game of Thrones’un “dikey formatta çekilip çekilmeyeceğini” sormuş. Bunun nedeninin ise diziyi telefonlara uygun yapmak olduğunu belirtmişler.

Bir diğer fikir ise bölüm önerileri. Şirket yöneticileri, ikiliyle Game of Thrones’un “çerezlik mini bölümlerini” çekme fikrini tartışmışlar. Tabii ki bunların hiçbiri yaşanmamış. Weiss, bu tarz fikirlerin ve istikrasızlıkların projeleri öldürdüğünü düşündüğünü ifade ediyor.

David Benioff ve D.B. Weiss’ın röportajı Netflix’te yayımlanacak yeni dizileri öncesinde geldi. İkilinin çektiği, Cixin Liu’nun romanlarından esinlenen bilim kurgu dizisi 3 Body Problem 21 Mart 2024’te çıkış yapacak.