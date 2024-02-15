UBER benzeri hizmet veren Lyft, mali durum raporundaki bir hata nedeniyle değerine değer kattı. 2024 yılı için kâr marjında bir sıfırı yanlış yazan şirketin hisseleri, eşi benzeri görülmemiş bir yükselişe ev sahipliği yaptı. Lyft, olayın patlak vermesi sonrası duruma açıklık getirdi.

ABD ve Kanada'da hizmet vermekte olan UBER benzeri bir firma olan Lyft, geçtiğimiz gün 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirket, konuyla ilgili açıklamasında gelirlerini yıllık bazda yüzde 4 artırarak, 1,22 milyar dolara yükselttiğini söyledi. Buraya kadar her şey normaldi. Ancak yapılan açıklamalara paralel olarak garip bir olay yaşandı.

Lyft hisseleri, mali kazanç raporunun açıklanması ile ciddi bir yükseliş yaşadı. Açıklamalardan önce 11,70 dolar seviyelerinde işlem gören hisse senetleri, açıklamaya paralel olarak 16,77 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Peki ne oldu da bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 24 saatteki yükselişi yüzde 42'in üzerinde olan Lyft hisseleri, ciddi bir yükseliş yaşadı.

Eksik yazılan bir sıfır, hisse senetlerinin fırlamasına yol açtı

Lyft, mali kazanç raporunu açıkladığı slayt gösterisinde, 2024 yılına ilişkin tahminlerini de paylaştı. Şirket bu tahminlerde, 2024 yılında yüzde 5'lik kâr marjı yaşanacağını söylüyordu. İşte bu devasa oran, hisse senetlerinde patlama yaşanmasına sebep oldu. Oysa işin aslı böyle değildi. Slayt gösterisini açıklayan personel, yüzde 0,5 yerine yüzde 5 yazmış, tüm bunların yaşanmasına yol açmıştı.

Konuyla ilgili açıklama ve düzeltmeyi yapan isim, Lyft CEO'su Erin Brewer oldu. Tüm hatayı üstlenen CEO, bunun kötü bir hata olduğunu söyledi. Ekipteki herkes için "süper sinir bozucu" bir olay yaşandığını aktaran Brewer, hisse senetlerindeki artışa ilk aşamada kendilerinin de anlam veremediklerini, bir çalışanın durumu tespit etmesiyle ağzının açık kaldığını ifade etti.