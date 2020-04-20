Kodak, Dünyanın En Büyük Yapbozunu Çıkardı Üretti

ABD merkezli fotoğraf makinesi üreticisi Kodak, dünyanın satın alınabilir en büyük yapbozunu üretti. 51.300 parçadan oluşan yapbozda dünyanın farklı noktalarındaki 27 harika eser resmediliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, dünyanın birçok noktasında insanları evlerine hapsetmiş durumda. Evlerine kapanmak zorunda kalanlarsa bir şekilde zamanını geçirmeye çalışıyor. Zaman geçirmek için yapılan aktiviteler arasındaysa oyun oynamak, film izlemek, yeni bir diziye başlamak ya da yapboz yapmak yer alıyor.

Belki siz de yapbozları tercih edenler arasında bulunuyorsunuzdur ve hatta belki de elinizdeki tüm yapbozları bitirmiş bile olabilirsiniz. Tüm yapbozlarınızı bitirdiyseniz Kodak’ın sizler için harika bir önerisi var: 51.300 parçalık dünyanın en büyük yapbozu.

Her biri 1.900 parçadan oluşan dünyanın 27 harikası:

ABD merkezli şirketin çıkardığı bu 51.300 parçalık bulmaca, şu an için dünyanın en büyük yapbozu oldu. Bulmacanın toplam genişliği 1,9 metre, toplam uzunluğu 8,6 metreye ulaşıyor. Toplam ağırlıksa 18,5 kg.

Bulmaca, 3x9 şeklide ayarlanmış 27 bölümden oluşuyor ve bu 27 bölümün her biri, dünyanın çeşitli noktalarından görülmesi gereken yerleri içeriyor. Yapbozun bu 27 bölümünün parçaları farklı farklı torbalarda bulunuyor ancak her bölüm bir diğerine bağlanarak devasa bir yapıyı ortaya çıkarıyor.

Bulmacanın içerisinde yer alan bu 27 bölüm arasında Çin Seddi, Kolezyum, El Castillo Piramidi, Machu Picchu, Taç Mahal, Büyük Giza Piramidi, Eyfel Kulesi ve İstanbul’daki Ayasofya Müzesi bulunuyor.

Kodak, bulmaca için 'dünyanın en büyük bulmacası' unvanını kullanıyor ancak bunun doğru olması için önüne 'satın alınabilir' ibaresinin eklenmesi gerekiyor zira dünyanın en büyük bulmacası Ho Chi Minh City University of Economics’ten 1.600 öğrencinin yaptığı 551.232 parçadan oluşan lotus çiçeğiydi.

Bu yapboz, Kodak’ın çıkardığı yapbozun 10 katı büyüklüğünde olsa da satın alınamıyor. Lotus çiçeği yapbozu 14,6 metre genişliğinde ve 23,2 metre uzunluğunda. Yani bu yapbozu alsanız bile oldukça büyük bir alana ihtiyacınız var.