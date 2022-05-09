Köle ve Sahibe İlişkilerinin Psikolojik Nedenleri

Sado-mazoşist bireylerin "köle aranıyor" ilanları aracılığıyla kendilerine köle ve sahip bulanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bazıları için bu bir gelir kapısına dönüşmüş durumda. Saatlik ücret olarak 150 ile 5 binTL arasında değişen tarifelerle çalışıyorlar.

"Köle aranıyor" ilanlarında karşımıza çıkan bireyler kendilerine işkence yapılmasından zevk alıyorlar hatta bunun için para veriyorlar. Online platformlarda verdikleri ilanlarda yapabileceklerinden de bahsediyorlar. Listeleri tasma takıp gezmekten dışkı yemeye kadar bayağı bir esnek.

Kendisine işkence yapılmasından ya da kendileri işkence yapmaktan zevk alan bireyler psikoloji literatürüne yeni girmedi fakat psikoloji, bu kişilik yapısına sahip bireyleri sınıflandırma noktasında zorlandı. Bu bireyler bir kişilik bozukluğuna sahip mi, değil mi noktasında sorunlar yaşandı. DSM-III-R'de (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), yani Amerikan Psikiyatri Birliğinin hastalıkları sınıflandırma kitapçığında bu durum "Sadistik Kişilik Bozukluğu" ve "Mazokist Kişilik Bozukluğu" olarak geçmekteydi. Kitapçığın sonraki sürümü olan DSM-IV ise yeterli gözlem verisi oluşmadığı gerekçesiyle kitapçıktan çıkartıldı. DSM-V te ise Cinsel Sapkınlık(Parafili) Bozuklukları'nın içerisine eklendi.

Cinsel Özerlik (Mazoşizm) Bozukluğu Nedir?

En az altı aylık bir süre boyunca, düşlemler, itkiler ya da davranışlar olarak kendini gösteren, aşağılanmaktan, dövülmekten, bağlanmaktanya da başka bir biçimde acı çekmekten, yineleyici bir biçimde, cinsel olarak çok uyarılma.

DSM-V 'te bu şekilde tanımı yapılan mazoşizm bozukluğuna sahip bireyler kendilerini köle olarak tanıtıp kendilerine sahip/sahibe arıyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle de bu arayışları ilanlarla online platformlara taşındı. Bu bireyler yapabileceklerinin listesini sunarken oldukça esnek davranıyorlar. Örneğin mazoşist bir kölenin listesi şunları içerebilir: "hizmetçi olmak, köpek gibi muamele görmek, tasma takılmak, sehpa olarak kullanılmak, hastanelik olacak şekilde küllük olarak kullanılmak, idrar içmek, klozet temizlemek"

Cinsel Elezerlik (Sadizm) Bozukluğu

En az altı aylık bir süre boyunca, düşlemler, itkiler ya da davranışlar olarak kendini gösteren, bir başkasına bedensel ya da ruhsal acı çektirmekten, yineleyici bir biçimde, cinsel olarak çok uyarılma.

DSM-V de tanımı bu şekilde yapılan sadizme sahip bireyler online platformlarda kendisini sahip/sahibe olarak tanıtıp "köle aranıyor" ilanlarını veriyorlar. İlanlardaki listelerde köle tanımları finansal kölelerden, her şeyi kendisi için yapabilecek köleye kadar değişkenlik gösteriyor.

"Köle Arıyorum" İlanlarının Arkasındaki 3 Psikolojik Neden

1. Aidiyet/ Bağlanma Hissi

John Bowlby ve arkadaşlarının geliştirdiği kurama göre insan, ilk bağlılığını 0-2 yaş arasında anneye karşı geliştirir. Anneyle güvenli bir bağ kuramayan çocuk, yetişkinlik yıllarında güven problemi yaşar. Her an terkedilme korkusuyla yaşarken sevgi ve bağın olduğu romantik ilişkilerden uzak durmayı tercih eder.

2. Güçlü Olduğuna İnanmayı İstemek

Bazı insanlar sığınacak liman ararken diğerleri sığınılacak liman olmak isterler. Köle olmak isteyen bireyler güçlü olduğunu düşündükleri sahiplerinin yanında kendilerini güçlü hissederler. Onların gücünden beslenirler. Sahip olan tarafta ise kontrol etme, hükmetme gücünün getirdiği haz bu ilişkiyi devam ettirir.

3. Bunun Sevgi Olduğuna İnanmak

Dövülerek sevilen çocuklar ileriki yaşamlarında bunu sevgisini göstermenin bir yolu olarak görebilirler.

Genelde bu iki kişilik yapısına sahip bireyler tencere kapak misali birbirlerini bulur ve birbirlerinden ayrılamazlar. Ayrılsalar dahi tekrar ayrıldıkları partnerlerinin özelliklerine sahip birini yani kendilerine acı çektiren bir eş bulurlar.

Not: Bu yazıda verilen bilgiler birine tanı koyup yargılamak için değil farkındalık oluşturmak amacıyla yazılmıştır. Teşhis, tanı ve tedavi için profesyonel ruh sağlığı hizmetlerine başvuru yapılmalıdır.