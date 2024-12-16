Köpekler Nasıl Oluyor da Sahiplerinin Stresini Koklayabiliyor? Üstelik Kaygıyı Sezdiklerinde İştahtan da Kesiliyorlar!

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İnsanlar ve köpekler, neredeyse 30.000 yıldır yakın arkadaş sayılırlar. Bu canlılar, sürekli insanlarla iç içe olduğundan artık insanların duygularını algılayabilir ve koklayabilir duruma gelmiştir.

Oldukça muazzam bir yetenek öyle değil mi? Yani bir köpek, sahibinin mutlu mu yoksa üzgün mü olduğunu anlayabiliyor ve kendi davranışlarını da ona göre şekillendiriyor.

Peki nasıl oluyor?

Köpekler, sahiplerinden gelen görsel ve sözlü ipuçlarını okumak için evrimleşmiş hayvanlardır.

köpek

Öyle ki önceki araştırmalar, onların keskin koku alma duyularıyla insan terindeki stres kokusunu bile tespit edebildiklerini göstermişti. Ancak yeni yapılan çalışmalarla, köpeklerin stresi anlayabilmelerinin yanında buna tepki de verdiklerini gösterdi. 

Ayrıca Bristol Üniversitesi’ndeki bilim insanları, sahipleriyle birlikte farklı cinslerden 18 köpek üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Katılımcıların bir kısmının topluluk önünde konuşurken yanı stresliyken, ter örnekleri alındı.

Diğer kısmının ter örnekleri ise rahat bir koltukta doğa videosu izlerken alınmıştı. Köpeklerin önlerine de sahiplerinin terlerini koklamadan önce mama kapları konuldu. Bu kapların bazılarında ödül maması vardı bazıları ise boştu.

Sonuçlar ise şaşırtıcıydı.

köpek

Sahibinin stresli olduğu andaki terini koklayan köpekler, ödül maması ile dolu olan mama kabına yaklaşmadı. Tam tersi, sahibinin stressiz zamanında alınmış ter örneğini koklayan köpekler ise direkt olarak içinde ödül mamalarının olduğu kaplara yöneldi. 

Yani köpekler, sahiplerinin stresli olduklarını koku duyularıyla algılayabiliyordu. Üstelik sahiplerinin stresli olduklarını anladıktan sonra da iştahtan kesiliyordu. Yani bu durum onları üzüyordu.

Tıpkı bizim gibi! Stresli veya sıkıntılı zaman dilimlerinde her birimizin iştahı kesilir öyle değil mi? İşte köpekler de sahiplerinin duygu durumlarını algılayabiliyor ve onlar da davranışlarını buna göre şekillendiriyor. 

Kaynaklar: Live Science, NPR

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