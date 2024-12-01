Daha zeki köpeklerin beyin boyutlarının, daha büyük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Maalesef burada yanlış giden bir şeyler var. Aslında durum tam olarak öyle değil.

Her bir köpeğin davranışları, yetenekleri ve fiziksel özellikleri birbirinden farklılık gösterir. Elbette beyin boyutları da tıpkı insanlarda olduğu gibi çeşitlidir.

Peki zekilik ve beyin boyutu arasındaki denge nasıl işler?

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, köpeklerin beyinleri büyüdükçe bilişsel becerileri beklenenin aksine daha karmaşık hâle gelir.

Bu çalışmada İsviçre’deki Bern Doğa Tarihi Müzesi’nde bulunan ve 172 ırkı kapsayan 1,682 köpeğin kafatası incelendi. Bu kafatasları ölçülerek, köpeklerin beyin boyutu ile vücut boyutu arasındaki oranlar karşılaştırıldı.

Ayrıca Sibirya kurdu gibi ırklar, vücut boyutlarına göre en küçük beyinlere sahipti. Evcil hayvan olarak yetiştirilen Chihuahua gibi arkadaş canlısı ırkların beyinleri ise oldukça büyüktü.

Ancak genellikle beyni küçük olan Sibirya kurdu, Rottweiler ve Danua gibi ırklar, çalışan ırklar olarak geçer.

Yani onlar arama-kurtarma, rehberlik ve polislik gibi insani yardım rollerini yerini getirir. Onlar, beyin boyutları küçük olmasına rağmen diğer küçük köpek ırklarına göre yönetici işlevlerde çok daha başarılıdır.

Başka bir deyişle çalışan ırkların, davranışsal kontrolü ve kısa süreli hafızası çok daha iyidir. Bu köpeklerin beyin boyutları küçüktür ancak bu becerilerinin arkasında farklı bir iç beyin dokusuna sahip olmaları vardır.

Öte yandan Chihuahua, Pomeranian ve Yorkshire terrier gibi evcil ve oyuncak ırklar, daha yüksek seviyelerde korku ve saldırganlık, ayrılık kaygısı ve daha fazla ilgi çekme davranışları gösterme eğilimindedir. Üstelik beyin boyutlarının genele göre büyük olmasına rağmen!

Özetle bir köpeğin beyin boyutunun büyük olması onu daha akıllı, çevik veya yetenekli yapmaz. Beyin boyutu, sahip olunan becerilerle zıt bir ilişkiye sahiptir.

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