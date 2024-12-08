“Köpeklerin en belirgin ve dikkati çeken davranışı nedir?” diye sorsak, muhtemelen 10 kişiden 8’inin vereceği cevap “yalama” olur. Köpekler hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları yalamaya bayılırlar.

"Peki bunun nedeni nedir?" "Özellikle bir köpek, neden kendini sürekli olarak yalar?"

Gelin, bu soruların cevaplarını verelim.

Birçok köpek, başta patileri olmak üzere kendisini, insanları ve erişebildiği her şeyi yalar.

Bir köpeğin kendisini sürekli olarak yalamasının ilk sebebi alerjiler olabilir. Köpekler, küf ve polen solumaktan ve ayrıca ev tozu ve akarlardan kaynaklanan çevresel alerjiler geliştirebilirler.

Yine gıda alerjileri ile mücadele etmeleri de olasıdır. Köpek, yiyeceğindeki bir şeye karşı toleranssız olduğunda, sorun genellikle kaşıntılı cilt olarak ortaya çıkar. İşte bu da hayvanın, kendini sürekli olarak yalamasına neden olabilir.

Maalesef kaygı ve obsesif-kompulsif bozukluk, yalnızca insanlara özgü değildir.

Köpekler, ön patilerini aşırı derecede yaladığında bu genellikle obsesif-kompulsif bozukluğun bir işaretidir. Tıpkı bir insanın sürekli tırnaklarını yemesi veya saçıyla oynaması gibi.

Ayrıca köpeklerde herhangi bir enfeksiyon geliştiğinde bu bölge kaşınabilir ve bu da aşırı yalama ile sonuçlanabilir. Yine mantar, idrar yolu enfeksiyonu, eklem ağrısı, artrit bu davranışın sebeplerinden biri olabilir.

Yine bu yalamaların sebebi pireler de olabilir.

Vücutlarına pire bulaşmış veya pireye alerjisi olan köpekler genellikle kuyruklarının etrafını ve göğüs kısmını aşırı bir şekilde yalarlar. Köpeklerin üzerindeki pireleri görmek çoğunlukla mümkün olmaz çünkü bu canlılar oldukça küçüktür ve köpekler, bunları yalayarak yavaş yavaş yok etmiş olabilir.

Özetle köpeklerin kendilerini sürekli olarak yalamalarının ardında birçok sebep vardır. Eğer bu davranış bir türlü sonlamıyorsa, bir veteriner hekimi ziyaret etmenizde fayda var.

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