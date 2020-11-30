Trabzon Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları maske kullanmaya teşvik etmek için yeni bir uygulamaya geçti. Bazı otobüs duraklarına yapay zeka destekli ekranlar ekleyen yetkililer, maske takmayan vatandaşların yüzünü koronavirüs haline getirilmesini sağladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde maske takmadan dolaşan vatandaşlar için yeni bir uygulama başlattı. Otobüs duraklarına yapay zeka destekli ekranlar ekleyen belediye, maske takmadan otobüs bekleyen vatandaşların yüzünü koronavirüs simgesiyle gösterdi. Belediye, bu hamleyle vatandaşları maske takmaya ikna edebileceğini düşünüyor.

Konuyla ilgili açıklamalar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yapıldı. Yaptığı yazılı açıklamada bugüne kadar her alanda çalışma yaptıklarını söyleyen Zorluoğlu, bu çalışmalardan sonuncusunun da bazı duraklara yerleştirilen ekranlar olduğunu ifade etti. Belediye başkanı, maske takmayan vatandaşların duyarlılıklarını artırmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Kendini koronavirüs gibi gören vatandaş, maske takıyor

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, dijital ekranların vatandaşları etkilediğini gösteriyor. Çünkü kendi yüzünü koronavirüs şeklinde görüp şaşıran vatandaşlar, şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra maske takmaya başlıyor. Duraklara maskeyle gelen vatandaşlarsa "Koronavirüse karşı mücadelemize ortak olduğun için teşekkür ederiz." ifadesini görüyorlar.