"Koronavirüs, Mevsimsel Bir Salgına Dönüşebilir"

Ünlü Bilim İnsanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınının yaz aylarında etkisi azaltılmış olsa bile önümüzdeki sene yeniden kontrolden çıkabileceğini belirtti. Bu sebeple önümüzdeki seneye daha iyi hazırlanmamız gerekiyor.

Son dönemlerde hemen hemen konuştuğumuz tek şey olan koronavirüs pandemisi için pek çok yeni açıklama geliyor. Virüsün etkilerini azaltmak için büyük bir uğraş veren hükümetler, her ne kadar etkiyi bir miktar azaltmayı başarmış olsalar da virüs hala büyük bir hızla yayılıyor. Koronavirüsün en çok merak edilen konularından birisi de devamlılığı olup olmayacağı.

Havalar ısınıp güneş etkisini göstermeye başlayınca ultraviyole ışınlardan dolayı yayılma hızında düşüş olması beklenen Covid-19’un, önümüzdeki kış aylarında devam edip etmeyeceği şu an için bilinmiyor. Bu konuda bir açıklama yapan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci’nin açıklamaları, virüsün hayatımızda daha uzun süre olacağına işaret ediyor.

Koronavirüs mevsimsel olabilir

ABD’nin en iyi bulaşıcı hastalık uzmanlarından biri olarak kabul edilen Dr. Anthony Fauci, pazar günü yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının önümüzdeki kış aylarında yeniden hareketlenme olasılığının bulunduğunu, yani hastalığın “mevsimsel” olabileceğini belirtti.

Küresel anlamda koronavirüs vaka sayısı önemli ölçüde düşüş yaşamış olsa dahi salgını gezegenden tamamen silmenin çok da gerçekçi olmadığını belirten Fauci, virüsün sonraki sezonda etkisini yeniden artırabileceğini açıkladı.

Salgını durdurmak için federal hükümetin bir aşı geliştirmek ve önümüzdeki salgın sezonuna karşı alınacak önlemler için daha hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. “Umarım, koronavirüsün yeniden dirilişini görürsek, şu an içinde bulunduğumuzun durumun başında yapamadığımız müdahalelerimiz olacaktır” diyen Dr. Fauci, aşının Bill Gates gibi bağışçıların desteğiyle 12 ile 18 ay içerisinde tamamlanabileceğini belirtti. Fauci, açıklamalarının devamında Trump yönetiminin idaresinin güvence verdiğini, ancak salgının “kontrol altında” tutulduğunu söylemenin yanlış olacağını söyledi.

Aşı gelecek mi?

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamalara göre şu anda koronavirüse karşı geliştirilme aşamasında olan en az 40 farklı aşı var ve bunlardan bazıları halihazırda insanlar üzerinde denenmeye başladı. En kısa sürede bu aşının hazırlanıp salgının tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor.