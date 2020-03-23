Koronavirüs Tedavisinde Kullanılabilecek 70 İlaç Belirlendi

Bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olabilecek 70 ilacı belirlediler. Belirlenen ilaçların büyük bir kısmının şu anda testleri devam ediyor. Virüse karşı etkili olabilecek diğer ilaçların testleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

Koronavirüsün tedavisinin bulunması kısa vadede virüs nedeniyle hastalanan insanların kısa süre içinde iyileşmesini sağlayacak. Başarılı olabilecek aşı çalışmaları ise insanlığın COVID-19 ile bir daha böylesine büyük bir savaşa girmesine gerek kalmamasını ağlayacak.

Araştırma ekipleri koronavirüse karşı etkili olabilecek ilaçları belirlediler. Bu ilaçların bir kısmı halihazırda başka hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçların koronavirüs tedavisinde kullanılması, yeni baştan bir antiviral geliştirmekten çok daha hızlı sonuçların elde edilmesini sağlayabilir.

Koronavirüs tedavisinde kullanılabilecek ilaçların listesi geçtiğimiz günlerde bioRxiv internet sitesinde yayınlanan bir makalede ortaya çıktı. Araştırmacılar, koronavirüsün tedavisinde kullanılacak ilaçları belirlemek için virüsün genomu üzerinde bir çalışma gerçekleştirdiler.

SARS-CoV-2 olarak adlandırılan şu andaki COVID-19 salgınının virüsü, kendi genetik mekanizması yerine girdiği hücrenin genetik mekanizmasını kullanıyor. Hücre bu şekilde yeni virüslerin üretilmesi için viral proteinlerin üretimini gerçekleştiriyor. Bu viral proteinlerin her biri, gerekli insan proteinlerine bağlanarak çalışıyor.

bioRxiv’de yayınlanan çalışmada bilim insanları, virüsün 29 geninin 26’sını ortaya çıkardılar. Araştırmacılar, bu şekilde SARS-CoV-2’nin hedeflediği 332 insan proteinini buldular. Yapılan çalışmaya göre bazı viral proteinler sadece bir çeşit insan proteinini hedefliyorlar. Geri kalan viral proteinler ise bir düzine kadar insan proteinini hedefliyorlar.

Bilim insanları, bu nedenle virüsün bağlanacağı insan proteinleri koruma altına alacak ilaçları tespit ettiler. Yapılan bu çalışmanın sonunda hipertansiyon ve Parkinson hastalığı gibi ilgisiz birçok hastalığın tedavisinde kullanılan, koronavirüsün hedeflediği proteinlere bağlanan 24 tane ilaç tespit edildi. Araştırmacıların ortaya çıkardığı ilaçlar listesinde tip 2 diyabet hastalığının başlangıç seviyesinde kullanılan bir ilaçtan şizofreninin tedavisinde kullanılan bir ilaca kadar kullanılmakta olan pek çok ilaç var.

Ortaya çıkarılan listede, parazitlerin tedavisinde kullanılan antibiyotikler de var. Bu ilaçlar, protein oluşturacak hücresel mekanizmaları engelleyerek bakterilerin ölmesini sağlıyor. Bu ilaçlar, hücresel mekanizmaları engellemekle beraber bazı insan proteinlerine de bağlanıyorlar. İlaçları bu yan etkisi potansiyel olarak koronavirüs tedavisinde kullanılabilmelerini sağlayabilir.

Listede bulunan ilaçlar arasında ve geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump tarafından da işaret edilen sıtmanın tedavisinde kullanılan klorokin de bulunuyor. Bilim insanları, klorokinin Sigma-1 reseptörü adı verilen bir hücresel proteine bağlandığını biliyorlar. Bu reseptörler aynı zamanda SARS-CoV-2’nin bağlandığı proteinler arasında da yer alıyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü yöneticisi Dr.Anthony Fauci, Trump’ın klorokinin işe yarayacağına dair sözlerinin sadece başkalarının söylediklerine dayandığını söyledi. Fauci, klorokinin koronavirüsün tedavisinde gerçekten işe yaradığını görmek için testlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

California Üniversitesi’nden biyolog Nevan Krogan, birçok hücresel proteini hedef alan klorokinin toksik yan etkileri konusunda uyarıda bulundu. Krogan, klorokinle alakalı olarak her seviyede farklı verilere ihtiyaç olduğunu da söyledi.