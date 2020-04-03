Vaka Tanımı Değişti: Yalnızca Öksürüğü Olana da Test

Koronavirüs için 'vaka tanımı' değişikliğe uğradı. Sağlık Bakanlığı artık sadece öksürük şikayeti olan kişilere de test yapılmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığının 'vaka tanımı'nı değiştirmesi üzerine, ayakta başvuran hastalar için yalnızca öksürüğü olana da koronavirüs testi yapılacak.

Bakanlığın Covid-19 sorgulama kılavuzuna göre öksürük ve ateş, sadece öksürük, nefes almakta zorluk ve nefes darlığı şikayetlerinden herhangi birisi varsa, hastaya maske takılarak Covid-19 için ayrılmış alana yönlendirilecek.

Hastalık Belirtisi Göstermeyen Hemen Gönderilmeyecek

Yukarıda bahsedilen şikayetlerden herhangi birini taşımayan kişiler de hemen gönderilmeyecek. Bu kişilere de son 14 gün içerisinde kendisinin ya da evdeki kişilerden birinin yurt dışından gelip gelmediğini, yakınlarından birinin solunumla ilgili şikayetle hastaneye yatıp yatmadığını ve yakınlarından birinin Covid-19 olup olmadığı sorulacak.

Sorulan bu sorulardan herhangi birinin cevabı evet ise o kişiye de test yapılacak.