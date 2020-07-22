Koronavirüsün Yayılma Şeması, Bir Konserde Oluşturulacak

Bilim insanları, Almanya'da ilginç bir koronavirüs çalışması yapacaklar. Bir konser sırasında katılımcılara çeşitli malzemeler dağıtacak olan bilim insanları, bu sayede koronavirüsün nasıl yayıldığını anlamaya çalışacaklar. Araştırma, amaçlanan sonuçları verirse koronavirüsün yayılmasını önlemek için önemli bir adım atılmış olacak.

2020 yılından umutlarımızı yerle bir eden koronavirüs salgını, tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı 15 milyona ulaşmış durumda ve salgının nasıl kontrol altına alınacağı da şu an için bilinmiyor. Uzmanlar, bir yandan aşı ve ilaç tedavileri üzerinde çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da virüsün yayılma hızını düşürebilmek için neler yapılabileceği üzerinde araştırmalar yapıyorlar.

The Guardian'da yer alan bir habere göre ise Alman bilim insanları, koronavirüsle ilgili ilginç bir çalışma yapacaklar. Uzmanlar, bu çalışmayla koronavirüsün kalabalık ortamlarda yayılmasını önlemek için neler yapabilecekleri anlayacaklarını düşünüyorlar. Dilerseniz hemen, Almanların da katılacağı bu çalışmanın detaylarına yakından bakalım.

Almanya'nın sevilen şarkıcılarından Tim Benjko, 22 Ağustos'ta bir konser düzenleyecek. Leipzig kentinde düzenlenecek olan konser, kapalı bir stadyumda gerçekleştirilecek. İşte bilim insanları da 4.000 kişinin katılmasını beklediği bu konser sırasında katılımcılarla bir deney yapacak. Bu deneyde koronavirüsün yayılma hızının nasıl düşürülebileceği anlaşılmaya çalışılacak. Peki bu araştırma nasıl gerçekleşecek?

Edinilen bilgilere göre bilim insanları, konsere gidecek herkese temas izleme cihazları ve floresan antiseptik sağlayacak. Kibrit kutusu büyüklüğündeki temas izleme cihazları, konsere gelenlerin boynuna asılacak ve 5 saniyelik periyotlarda çeşitli ölçümler yapacak. Bu ölçümler, kişinin nasıl hareket ettiğini ve diğer insanlarla arasındaki mesafenin durumunu gösteren sinyaller iletecek.

Virüsün yayılması görselleştirilecek

Bilim insanlarının katılımcılara sağlayacağı floresan antiseptik ise virüsün hangi yüzeylerde daha çok yayıldığını gösterecek. Katılımcılar, floresan antiseptiklerle ellerini dezenfekte edecekler. Ayrıca bilim insanları, bu konser sırasında koronavirüsün yayılmasını görselleştirmeye çalışacaklar. Duman makineleri ve aerosollar kullanacak olan uzmanlar, bilgisayarların oluşturduğu modellerle virüsün yayılmasını görselleştirmeyi planlıyorlar.

Bilim insanlarının yapacağı araştırmanın nasıl sonuçlanacağı şu an için bilinmiyor. Uzmanlar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda amaçlarına ulaşacaklarını düşünüyorlar. Eğer bu araştırma başarılı sonuçlar verirse, koronavirüs salgını ile ilgili önemli bir kilometre taşı geride kalmış olacak. Uzmanlar, ilerleyen dönemlerde spor ya da kültürel etkinliklerin düzenlenip düzenlenemeyeceğini öğrenmiş olacaklar.