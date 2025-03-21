kripto para cüzdanlarını hedef alan kötü amaçlı yazılım

Bilgisayarlara yüklenmiş kripto para cüzdan eklentilerini hedef alan yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Kötü amaçlı yazılım, dünyaca ünlü 20'den fazla kripto para cüzdanı hedef alıyor.

Siber güvenlik uzmanları, kripto para yatırımcıları için büyük önem arz eden yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit ettiler. Google Chrome için kullanıma sunulmuş olduğu tespit edilen kötü amaçlı yazılım, bilgisayarlara yüklenmiş kripto para cüzdanlarının eklentilerini hedef alıyor ve cüzdanların boşaltılmasını amaçlıyor.

"StilachiRAT" olarak isimlendirilen ve Microsoft bünyesinde çalışan siber güvenlik uzmanları tarafından tespit edilen kötü amaçlı yazılım, kripto para cüzdanlarına ilişkin şifreleri Chrome'a kaydetmiş olan yatırımcıları hedef alıyor. 20'nin üzerinde kripto para cüzdanı için çalışabilen kötü amaçlı yazılımın şu ana kadar kaç yatırımcıyı etkilediği bilinmiyor.

StilachiRAT'ın hedef aldığı cüzdanlar şöyle:

Yapılan açıklamaya göre StilachiRAT, Trust Wallet, Metamask, BNB Chain Wallet, OKX Wallet, Bitget Wallet, Tokenpocket, Tronlink, Leap Cosmos, Coinbase Wallet, Starknet, Keplr, Phantom, Confluxportal ve Plug gibi aralarında dünyanın en popüler kripto para cüzdanlarının da bulunduğu 20'den fazla cüzdanı hedef alıyor. Bu durum, riskin ne kadar yüksek olduğunu anlamamız için yeterli.

Eğer bir kripto para yatırımcısıysanız ve yukarıda saydığımız cüzdanlardan bir veya birkaçını kullanıyorsanız şu sıralar her zamankinden daha dikkatli olmanızda fayda var. Kaynağını bilmediğiniz indirmelerden ve bağlantılardan kaçınmak ve Google Chrome'da hassas şifreleri barındırmamak, StilachiRAT'tan korunmanızı sağlayabilir. Ya da bir soğuk cüzdan edinmek, tüm bu risklerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.