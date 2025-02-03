Kripto para piyasalarında tarihin kötü günlerinden biri yaşanıyor. 2 milyar doların üzerinde işlem likide edilirken Ethereum (ETH) gibi büyük varlıklarda yüzde 20'nin üzerinde değer kaybı var.

Kripto para yatırımcıları, bu sabah oldukça zor bir güne başlamış durumdalar. Zira geçtiğimiz aylarda rekor üstüne rekor kıran Bitcoin (BTC) başta olmak üzere tüm kripto varlıklar, çok ciddi seviyelerde değer kaybettiler. Gelin piyasalardaki son duruma yakınan bakalım.

Daha birkaç gün önce 100 bin doların üzerinde fiyatlanan BTC için yeni rekor seviyeleri beklentileri bulunuyordu. Ancak bu durum tersine döndü ve BTC, geçtiğimiz saatlerde 91 bin dolar seviyelerine iğne attı. Bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 93 bin 430 dolar seviyelerinde işlem gören BTC, son 24 saatte yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.

Altcoinlerin durumu daha da kötü

Hacimsel bazda en büyük altcıin olarak bilinen Ethereum (ETH), bir gün içerisinde yüzde 20 civarı değer kaybetti ve 2.500 doların altına düştü. Ripple (XRP) yüzde 24 değer kaybı ile 2,17 dolara, Solana (SOL) yüzde 7 değer kaybı ile 193 dolara, BinanceCoin (BNB) ise yüzde 16 değer kaybı ile 547 dolara düştü. Dogecoin 0,22 dolar, Cardano (ADA) 0,64 dolar, Tron (TRX) ise 0,21 dolardan işlem görüyor.

Piyasalardaki bu durumun nedenini anlamak çok zor. Zira son çöküş ile 2 milyar doların üzerinde işlem likide edildi. Böylesi bir çöküş COVID salgını döneminde bile görülmemişti. Bakalım bu düşüş süreci devam edecek mi yoksa piyasalar biraz da olsa rahatlayacak mı...