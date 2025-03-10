Kripto para piyasaları, yine kan gölüne dönmüş bir sabaha uyandı. Peki piyasalardaki son durum ne? Tüm kripto varlıklar neden düşüyor?

Kripto para piyasaları, son dönemlerin en can sıkıcı dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Bu bağlamda; başta Bitcoin (BTC) olmak üzere tüm kripto varlıklarda çok ciddi düşüşler var. Yapılan analizlere göre ise BTC, son 24 saatte 110 milyon dolarlık piyasa kaybı yaşamış durumda. Peki kripto para piyasalarında neler oluyor?

Kripto para piyasalarındaki sorun duruma baktığımızda BTC'nin 82 bin dolar seviyelerine kadar gerilemiş olduğunu görüyoruz. BTC'deki günlük kayıp, yüzde 4'ün üzerinde. Hacimsel bazda en büyük altcoin olarak bilinen Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti ve 2.070 dolarlara kadar düştü.

Piyasalar kan gölü

Hacimsel bazda en büyük 10 kripto varlığın tamamında değer kaybı var. Ripple (XRP) yüzde 5,8 kayıpla 2,18 dolara, BinanceCoin (BNB) yüzde 4,11 kayıpla 563,31 dolara Solana (SOL) yüzde 7,53 kayıpla 127,54 dolara, Cardano (ADA) yüzde 6,67 kayıpla 0,74 dolara, Dogecoin (DOGE) yüzde 8,81 kayıpla 0,17 dolara, TRON (TRX) ise yüzde 3,38 kayıpla 0,23 dolara düşmüş durumda. Son bir haftada yaşanan değer kaybı ise konuşulacak gibi değil :)

Peki neden düşüyor?

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüşün temel nedeni, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamalar gibi görünüyor. Hemen her ülkeye yaptırımlar duyurulması, belirsizliğin artmasına yol açıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ABD'de gerçekleştirilen kripto para zirvesi de tabiri caizse fos çıktı. Hâl böyle olunca piyasa, hiç yarın olmayacakmış gibi düşüyor. Bakalım tüm bu düşüş, ne zaman son bulacak...