Ağzımızı açıp arkada gördüğümüz o küçük dilin küçük ama oldukça etkili olduğunu gördükten sonra “Vay be onun da görevi bunlarmış demek ki.” diyeceksiniz.

Arka tarafta sallanıp duran, bilimsel adıyla uvula (Latincede “küçük üzüm”) da denilen küçük dilimizin görevi boyundan büyük.

O zaman dersimiz anatomi. Başlıyoruz.

Bakmayın öyle durduğuna birden fazla görevi var.

Öncelikle kendisi tükürük yönetiminde oldukça önemli bir yerde. Gün boyunca yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin sindirimine yardımcı olmak için sürekli tükürük üretiyor.

Konuşma sırasında seslerin doğru bir şekilde çıkmasına da yardımcı oluyor. Özellikle bazı harflerin ve seslerin telaffuzunda görevi üstleniyor. Örneğin, "k", "g" ve "r" seslerinin çıkarılmasını ona borçluyuz.

Konuşurken küçük dilin hareketleri, ses telleri ve dilimizle uyum içinde çalışarak net ve anlaşılır bir konuşma da sağlıyor.

Yutma işlemi sırasında küçük dilin rolü çok kritik.

Yutkunma sırasında, küçük dilimiz yukarıya doğru hareket ediyor ve burun boşluğunu kapatarak yemeğin veya içeceğin burundan çıkmasını engelliyor. Bu sayede de yutma işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor.

Ağız ve boğaz bölgesindeki patojenlere karşı ilk savunma hattını oluşturarak aslında bağışıklık sistemimizin bir parçası olarak da görevi bulunuyor.

Ona dikkat edelim.

Gördüğünüz gibi birçok görevi sırtlanmış durumda. Bazen şişebiliyor, alerjik reaksiyonlar başına gelebiliyor ve bunlar da nefes alma, konuşma güçlüğü, uyku apnesi gibi durumları ortaya çıkarabiliyor. Böyle bir durumda siz siz olun doktora danışmayı unutmayın.

Dil demişken: