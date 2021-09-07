Kısa bir omurgaya ve normal boyutta bir kafaya sahip olan köpek Ivy, yeni videosuyla TikTok’ta fenomen haline geldi. 28 Ağustos’ta paylaşılan videosu 23 milyon kişi tarafından izlenen “kurbağa köpek”, kendi özel hesabında 2,8 milyon takipçi sayısına ulaştı.

Sosyal medyada gezinirken kısa bacaklı, kısa omurgalı, dört bir yana heyecanla koşturan bir köpek görmüş olabilirsiniz. “Kurbağa köpek” olarak da anılan arkadaştan bahsediyoruz. Kendine has bir görünüşe sahip bu köpek yakın zamanda sosyal medyanın en çok tıklanan isimlerinden biri oldu; özellikle de TikTok’ta.

Kısa omurga sendromundan mustarip pitbull kırması köpek Ivy, TikTok’ta yıldız haline geldi. Eşi benzeri görülmeyen sevimliliğe sahip olan Ivy, yeni videosuyla birlikte 2,8 milyon takipçi sayısına ulaşarak internetin ‘meme’ ikonlarından biri olmaya hak kazandı.

Kurbağa köpek fenomen oldu:

Ivy’nin sahibi olan TikTok kullanıcısı Owen Weiss, köpeğinin kurbağa gibi oradan oraya zıpladığı sevimli ve komik videoları hesabında paylaşıyor. Weiss’in bu zamana kadar paylaştığı Ivy videoları genelde birkaç yüz bin izlenme alırken 28 Ağustos’ta paylaştığı bir video, yakın zamanda 23 milyon izlenme sayısına ulaştı. Durum böyle olunca Ivy, bilim kurgu filminden çıkmışa benzeyen özel görünümü sayesinde internetin en çok tanınan köpeklerinden; hatta hayvanlarından biri haline geldi.

Ivy’nin kısa vücudunun nedeni, kısa omurga sendromuna sahip olması. Uzmanlara göre bu durum akraba çiftleşmesinden kaynaklanıyor. Aslında ömrünü herhangi bir köpek gibi sürdüren Ivy; koşma, zıplama ve yemek yeme gibi bazı aktiviteleri diğer köpeklerden farklı bir şekilde gerçekleştiriyor; serseri kurbağa stiliyle.

Sahibi Owen Weiss, yaptığı paylaşımlarla Ivy’nin görünüşüyle biraz alay ediyor. Örneğin 23 milyon izlenen videoda “Wish’ten köpek sipariş edince gelen köpek” yazıyor. Ancak bu, kötü niyetli bir alay değil. Görünüşe bakılırsa Weiss, Ivy’yi çocuğu gibi seviyor. @owenweiss_78 adlı hesapta ünlenen köpeğin bir de 2,8 milyon takipçili özel bir hesabı da bulunuyor.