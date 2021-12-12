Küresel Isınmayı Tavan Yaptıran Toprak Türü

Sibirya’da iklim değişikliğiyle ilgili araştırma yapan bilim insanları, bir toprak türünden salgılanan sera gazının küresel ısınmayı devasa oranda etkilediğini keşfetti. ‘Nitröz oksit’ olarak adlandırılan sera gazı, küresel ısınmada karbon dioksitten yüzlerce kat daha etkili.

Giderek daha kritik bir hal alan iklim krizinin üstesinden gelmek için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Atmosferin ısınmasının önüne geçmek için yeni yapılandırmalar hayata geçirilirken yeni bir araştırma, küresel ısınmaya son derece büyük katkısı olan bir sera gazı kaynağı daha ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, kuzey yarımkürede bir milyon kilometre kareden büyük bir alan kaplayan ve ‘Yedoma’ olarak adlandırılan donmuş bir toprak türünün küresel ısınmayı büyük ölçüde tetiklediğini ortaya çıkardı. Sibirya’nın kuzeyindeki Lena ve Kolyma nehirlerinin olduğu bölgeyi inceleyen araştırmacılar, organik açıdan zengin Yedoma toprağının devasa oranda nitröz oksit (N2O) adlı bir sera gazını ortaya çıkardığını keşfetti.

Karbon dioksitten 300 kat daha fazla küresel ısınmaya yol açıyor:

Donmuş toprak yapısının ani erimelerle birlikte karbon ve nitrojen açığa çıkardığını paylaşan bilim insanları, kutup bölgesinde yer alan nehir kenarlarında bu olayın sıklıkla yaşandığını ifade ediyorlar. Yedoma toprağından açığa çıkan nitröz oksit, toprağın içinde bulunan mikroplar sayesinde oluşuyor. Fakat bu olayın kritik kısmı şurada yatıyor: nitröz oksit, atmosferde karbon dioksit ve metan gazı kadar bol değil. Ancak yüz yıllık bir süre içerisinde küresel ısınmaya olan etkisi karbon dioksitten 300 kat daha fazla.

Araştırmacılar, önceki çalışmalarından yola çıkarak donmuş toprak yapılarının iklim değişikliğine büyük bir etkisi olamayacağı görüşündeydi. Bunu sebebiyse kutup toprak türlerinin sahip olduğu nitrojen döngüsünün oldukça yavaş olduğu düşüncesiydi. Ancak bilim insanları, ortaya çıkan bu yeni bilgilerin ışığında bahsi geçen bu toprak türlerinin iklim değişikliğine ne denli etkileri olacağına dair daha fazla araştırma yapılması gerektiği görüşünde.