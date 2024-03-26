Neredeyse 17 yaşında olan kutusu açılmamış 4 GB'lık birinci nesil bir iPhone modeli, açık artırmada 130 bin dolarlık fiyata alıcı buldu.

Apple, Steve Jobs’ın tarihe geçen sunumuyla 2007 yılında ilk iPhone modelini tanıtmıştı. 3,5 inç dokunmatik ekranlı bu cihaz, akıllı telefonları baştan aşağı değiştirerek sektörün çağ atlamasına vesile olmuştu. Hâlâ günümüzde de büyük ilgi görüyordu.

Bu nedenle son zamanlarda ilk iPhone modellerinin rekor fiyatlara satıldığını görüyorduk. Şimdi ise kutusu açılmamış 4 GB’lık ilk nesil bir iPhone modeli daha çıkartıldığı açık artırmada yürek hoplatan bir fiyata alıcı buldu.

Bu iPhone, 130 bin dolara satıldı

Açık artırma, LCG Auctions tarafından gerçekleştirildi. Firma, 8 Mart tarihinde 10 bin dolar başlangıç fiyatıyla telefonu açık artırmaya sundu. Cihazın hasar, solma, çizik veya ezik gibi hiçbir fiziksel soruna sahip olmadığı ve “harika durumda” olduğu belirtildi. 24 Mart tarihinde ise 130 bin 27 dolara (4 milyon 184 bin TL) alıcısını buldu. Normalde 100 bin dolara satılması bekleniyordu.

Neden bu kadar para ödendiğini merak ediyor olabilirsiniz. Tabii ki açılmamış birinci nesil iPhone olması bunun ilk nedeni. Ancak 4 GB’lık versiyon olması daha da etkiliyor. Apple, ilk iPhone’u 8 GB ve 4 GB olarak çıkarmıştı. Ancak 4 GB’lık versiyon, satışların düşük olması nedeniyle piyasaya sürüldükten yalnızca iki ay sonra, 5 Eylül 2007’de üretimden kaldırıldı. Durum böyle olunca 4 GB’lık orijinal iPhone “nadir bulunan bir cihaz” hâline geldi ve koleksiyoncuların göz bebeği oldu.

Daha önce de 4 GB’lık iPhone modelleri rekor fiyatlara satılmıştı. Hatta bir model Temmuz 2023’te 190 bin dolara alıcı buldu. Bir başkası ise 133 bin dolara satın alındı. Yani bu tarz şeyleri sık sık görüyoruz. Siz bir iPhone’a bu kadar para harcar mıydınız? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Steve Jobs imzalı kartvizit de yakın zamanda rekor fiyata satılmıştı:

Daha önce büyük miktarlar ödenen diğer iPhone modelleri:

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