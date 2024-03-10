Steve Jobs, ünlü "one more thing" sunumunu bugün yapsa ve ilk iPhone ile sahneye çıksaydı, iPhone 1'in Türkiye fiyatı ne kadar olurdu?

Steve Jobs'ın sahneye çıkıp ilk iPhone modelini tanıtmasının üzerinden yaklaşık 17 yıl gibi oldukça uzun bir süre geçti ve o günden bu yana Apple, hem ürün çeşitliliğini hem de fiyatlandırma politikasını epey değiştirmiş durumda. İlk iPhone modelinden iPhone 6'ya kadar yılda sadece bir telefon tanıtan şirket, sızıntılar gerçeğe dönüşürse bu yıl tam 5 yeni iPhone modeliyle karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz hafta yapılan son zamlarla birlikte Türkiye'deki en pahalı iPhone'un fiyatı 107.999 TL'ye kadar çıktı. En "ucuz" iPhone 15'in fiyatı ise 58.499 TL oldu. Peki Steve Jobs bugün sahneye çıkmış olsaydı ve ilk iPhone ile bugün tanışıyor olsaydık fiyatı ne kadar olurdu?

iPhone 1'in bugünkü değeri ne kadar?

İlk iPhone, 4GB versiyonu için 499 dolar, 8GB versiyonu için ise 599 dolar fiyat etiketine sahipti. Ancak aradan geçen 17 yılda ABD'de enflasyon %0 değildi ki resmi rakamlara baktığımızda 2007'den bugüne kümülatif enflasyonun %51,29 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilk iPhone modellerinin bugünkü fiyatları muhtemelen şu şekilde olacaktı:

iPhone 1 (4GB) - 755 dolar

iPhone 1 (8GB) - 906 dolar

iPhone 1'in bugünkü Türkiye fiyatı ne kadar olurdu?

Ancak bu, ilk iPhone'un ABD fiyatları olurdu. Türkiye fiyatlarını bulmak için iPhone 15'in ABD fiyatıyla Türkiye fiyatı arasındaki oranı, ilk iPhone'un fiyatına oranlayabiliriz. Türkiye'de 58.499 TL olan iPhone 15'in ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar (25.388 TL). Yani Türkiye fiyatı 2.3 kat daha yüksek. Bu oranı ilk iPhone'un bugünkü ABD fiyatına oranladığımızda şöyle bir Türkiye fiyatıyla karşılaşıyoruz:

iPhone 1 (4GB) - 55.162 TL (1.736 dolar)

iPhone 1 (8GB) - 66.188 TL (2.083 dolar)

Elde ettiğimiz sonuca göre ilk iPhone, bugün satışa sunulmuş olsa Türkiye fiyatı, iPhone 15'in başlangıç fiyatına çok yakın olacaktı. Tabii buradaki temel fark, "en pahalı iPhone"da ortaya çıkıyor. iPhone ilk kez karşımıza çıktığında Pro, Pro Max gibi modeller olmadığından İlk iPhone'un en pahalı modeliyle iPhone 15'in en pahalı modeli arasında yaklaşık 42 bin TL'lik fark ortaya çıkıyor.

Özleyenler için Steve Jobs'un unutulmaz iPhone 1 sunumu