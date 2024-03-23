Steve Jobs'un 1983 yılında imzaladığı bir kartviziti, açık artırmada rekor fiyata satıldı. Yaklaşık 5,8 milyon TL'ye satılan kartvizit, en pahalı Steve Jobs imzalı nesne oldu.

Steve Jobs, muhtemelen yakın tarihin en ikonik kişilerinden biri. Ölümünün üzerinden 13 yıl geçmiş olmasına rağmen Jobs'un teknoloji dünyasındaki prestiji hala çok büyük ve bu nedenle arkasında bıraktığı eşyalar, imzaladığı evraklar servet değerinde bedellere satılıyor.

Son olarak RR Auction tarafından düzenlenen müzayedede üzerinde Steve Jobs'ın ıslak imzasının da bulunduğu 1983 yılına ait bir kartvizit, rekor fiyata satıldı. Bugüne kadar Steve Jobs imzalı en pahalı nesne, Jobs'un Apple'ın kuruluş yılı olan 1976 yılında imzaladığı ve 176.850 dolarlık teklif alan bir çekti. Perşembe günü itibarıyla sonlanan açık artırmada ise yine Jobs imzalı kartvizit, 181.183 dolara (5,8 milyon TL) satıldı.

"Steven Jobs, Yönetim Kurulu Başkanı"

RR Auction tarafından paylaşılan bilgilere göre 3,5x2 ölçülerindeki kartvizitin üzerinde "Steven Jobs, Yönetim Kurulu Başkanı" ibaresinin yanı sıra Apple Computer Inc.'in o zamanki adresi olan "10260 Bandley Drive, Cupertino, California 95014, (408) 996-1010." yazısına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca üzerinde gökkuşağı renklerinde bir Apple logosu ve siyah mürekkeple atılmış Steve Jobs imzası yer alıyor.