Katı bir diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore’de öyle tuhaf yasaklar var ki, “İyi ki orada doğmamışız.” dedirtiyor. Mesela, sosisli yemek bile “vatana ihanet” sayılıyor. Neden mi?

Vatandaşlarına koyduğu yasaklarla, uyguladığı sıkı politikalarda bilinen Kuzey Kore; yasaklarına yeni yasaklar ekliyor.

Bunların içinde; boşananlara ceza (kadınlara, erkeklerden daha ağır), Güney Kore’den ithal edilen bir yemek olan budae-jjigae’nin satışına yasak ve bugün bahsedeceğimiz sosislinin “vatana ihanet suçu” sayılması gibi şeyler var.

Kuzey Kore, sürekli olarak, Batı kültürünü ülkelerinden uzat tutmaya çalışıyor.

Ülkenin güncel lideri Kim Jong Un, Amerika’dan esinlenilen Güney Kore yemeklerinin popülerleştiği bu dönemde sosislinin vatana ihanet kapsamında değerlendirileceğini söyledi.

Ülkede sosisli satarken ya da pişirirken yakalanan kişiler, çalışma kamplarına gönderilecek. Kapitalist kültürden, bu şekilde uzaklaşabileceklerine inanıyorlar. Yasaklar, burada bitmiyor.

“Budae-jjigae” adlı yemeğin satışı da yasaklandı.

“Ordu üssü yahnisi” denen, baharatlı bir Kore-Amerikan yemeği olan ve Güney Kore’den ithal edilen “budae-jjigae”nin satışı da “düşman kültürü” olarak nitelendirilip yasaklandı.

Bu yemek, 1950’li yıllardaki Kore Savaşı sırasında bölgedeki ABD askerleri tarafından atılan etlerden ortaya çıkmıştı. Aç kalanlar, bu etlerle güveç yapıyordu.

Boşanmanın cezası var.

Kuzey Kore’de boşanmak, anti-sosyalist bir eylem olarak değerlendiriliyor. Boşanan kişiler, 1 ila 6 ay arasında çalışma kamplarına gönderiliyor. Kuzey Koreli bir kadının açıklamasına göre kadınlar, erkeklere kıyasla daha ağır cezalar alıyor.

“Çalışma kamplarında boşanma sebebiyle mahkûm olan 30 kadın ve erkek var. Kadınların cezaları daha uzun ve zorlu.” diyor.

Kuzey Korelilerin, istediği gibi boşanıp bunu sosisliyle kutlayacağı günlerin gelmesini umuyoruz..

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