Kuzey Kore'de uzey Kore'deki bireylere kripto para alanında hizmet sağladığı söylenen ve 2019 yılında tutuklanan Singapur'da yaşayan ABD vatandaşı Virgil Griffith, yaklaşık 7 yıl süreli hapis cezasına çarptırıldı. Griffith'in Kuzey Kore-ABD arasındaki nükleer silah görüşmelerinde de Kuzey Kore tarafına yardımcı olduğu söyleniyor.

Singapur'da yaşayan bir ABD vatandaşı, Kuzey Kore'ye kripto para birimleri konusunda tavsiyede bulunmaktan suçlu bulundu. Ethereum Vakfı'nda görev yapan bilim insanı Virgil Griffith, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını ihlâl ettiğini kabul etti ve 18 Ocak'ta başlayacak 63 ay ila 78 ay süreli hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), 2018'de Griffith'in kripto para birimi altyapısını geliştirip finanse ederek Kuzey Kore'deki bireylere hizmet sağlama planları geliştirdiğini açıkladı. Bakanlık, Griffith'in bunun ülkenin ABD yaptırımlarından kaçınmasına yardımcı olabileceğini bildiğini yazıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Griffith'in Kuzey Kore'ye gitmesini yasaklamış

Griffith, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "mal, hizmet veya teknoloji ihraç etme" konusundaki Hazine yasaklarını ihlâl ettiği için seyahat iznini reddetmesine rağmen, 2019'da bir kripto ve blok zinciri konferansına katılmak için Kuzey Kore'ye gitti.

Adalet Bakanlığı, oradayken Griffith'in "Kuzey Kore'nin kara para aklamak ve yaptırımlardan kaçınmak için blok zinciri ve kripto para teknolojisini nasıl kullanabileceğine ve "akıllı sözleşmeler" gibi blok zincir teknolojilerinin ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer silah görüşmeleri de dâhil olmak üzere Kuzey Kore'ye fayda sağlamak amacıyla nasıl kullanılabileceğine dair bilgi verdiğini iddia ediyor. Bakanlık, Griffith'in başka bir ülkede vatandaşlık "satın almak" amacıyla ABD vatandaşlığından vazgeçme planlarını da açıkladı.

Griffith 2019 yılında tutuklanmıştı:

Griffith'in Kuzey Kore'ye seyahat edecek ve benzer kripto hizmetleri sağlayacak diğer ABD vatandaşlarını işe almaya çalıştığı da iddia ediliyor. Şahıs, Kasım 2019'da Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı.

California Teknoloji Enstitüsü'nden teorik sinirbilim alanında doktora sahibi olan Griffith, duruşmadan önce suçunu kabul etti ve savcılar, anlaşmanın bir parçası olarak 63 ay ila 78 ay arasında değişen bir ceza talep etmeyi kabul ederek, maksimum 20 yıl hapis cezasından kurtulmasına yardımcı oldu.