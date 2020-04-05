Bir Sürücü, Hız Cezası Almamak İçin Koronavirüsü Bahane Etti

Avustralya'da yaşayan bir adam koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye doğru yola çıkmıştı. Lamborghini markalı arabasıyla birlikte hız sınırının neredeyse 2 katında giden sürücüyü polis durdurdu. Sürücü, koronavirüs testi olmak için hızlı gittiğini söylese de ehliyetini kaptırdı.

Dünya şu anda geçmiş günlerine göre çok daha farklı günler geçiriyor. Bunun nedeni olarak tüm dünyada paniğe yol açan koronavirüsü gösterebiliriz. Ülke yönetimi tarafından alınan kararlarla birlikte nüfusun önemli bir kısmı eve kapanmış durumda.

CarAdvice'ın raporuna göre New South Wales, Avustralya'da yaşayan 35 yaşındaki bir Lamborghini sürücüsü, maksimum 89 km/sa hızla gidilebilen M4 karayolunda 160 km/sa hızla gittiği için polis tarafından durduruldu. İfadesi alınan adam, koronavirüs testi olmak için Westmead Hastanesi'ne gittiğini ve bu yüzden de hız yaptığını söyledi. Polis buna inanmadı ve olaylar bundan sonra gelişti.

Sürücünün ehliyetine el koyuldu:

Modeli bilinmeyen Lamborghini'nin şoförü, hız yaptığı için hem para cezası aldı hem de ehliyetinden oldu. Daha sonra sürücü koronavirüs testi için direkt hastaneye gitti ve kendini izole etmesi gerektiği söylendi. Trafik ve Otoyol Devriyesi Müdürlüğü'nde yetkili Michael Corboy, ''Sürücüler hiçbir koşul altında kuralları çiğnememeli. Hız yapmak, motor sürücülerinin ve yayaların canını riske atar. Koronavirüs semptomlarını gösterdiğinizi düşünüyorsanız ve bir doktor ya da hastaneden yardım almak istiyorsanız, randevu almak için arayın'' ifadelerini kullandı.

Trafik konusundaki tüm kuralların bu süreçte de geçerli olduğu herkesçe biliniyor. Özellikle trafiğin azaldığı bugünlerde hız yapmak, hem sizi hem de yayaları riske atabilir. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de trafik kurallarına uymaya özen gösterelim.