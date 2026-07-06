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Land Rover Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Land Rover Temmuz 2026 kampanyaları, premium SUV segmentinde yer alan modeller için sunulan özel fırsatlar ve finansman destekleriyle dikkat çekiyor. Temmuz 2026 boyunca geçerli güncel fiyat listesi, takas destekleri ve kampanyalar sayesinde Range Rover, Defender ve Discovery modelleri lüks SUV tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Land Rover Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Land Rover Temmuz 2026 döneminde Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Defender, Discovery ve Discovery Sport modelleriyle premium SUV pazarındaki güçlü konumunu sürdürüyor. Markanın güncel ürün gamı, yüksek konfor, gelişmiş arazi kabiliyeti ve ileri teknoloji özelliklerini bir arada sunuyor.

Temmuz 2026 Land Rover kampanyaları kapsamında belirli modellerde takas desteği ve özel satın alma avantajları öne çıkıyor. Özellikle Defender 110 modelinde 1.000.000 TL'ye varan takas desteği sunulurken, markanın kampanya ve finansman fırsatları yetkili satıcılarda müşterilerle buluşuyor.

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Land Rover Temmuz 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
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Land Rover tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Range Rover Evoque 6.340.466 TL -
Discovery Sport 8.011.444 TL -
Range Rover Velar 10.888.407 TL -
Defender 13.714.421 TL -
Discovery 16.211.707 TL -
Range Rover Sport 20.975.438 TL -
Range Rover 26.683.522 TL -

Land Rover İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

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Range Rover Evoque’ta 1 Milyon TL Takas Desteği Fırsatı

Land Rover, Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında Range Rover Evoque modelinde dikkat çekici bir takas desteği sunuyor. Premium kompakt SUV segmentinde yer alan Evoque, mevcut aracını yenilemek isteyen müşterilere özel avantajlarla satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında Range Rover Evoque satın alımlarında 1.000.000 TL takas desteği sağlanıyor. Sunulan takas avantajı, yeni bir Evoque sahibi olmak isteyen müşterilerin araç değişim sürecini daha cazip hale getiriyor.

Range Rover Velar’da 1.500.000 TL Takas Desteği Fırsatı

Range Rover Velar modelinde Temmuz 2026 kampanyası kapsamında, mevcut aracını takasa veren müşterilere 1.500.000 TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Premium SUV segmentinin dikkat çeken modellerinden Velar için hazırlanan bu ayrıcalıklı teklif, yeni araç sahibi olmak isteyenlere önemli bir finansman avantajı sağlıyor.

Discovery Sport’ta 750.000 TL Takas Desteği Ayrıcalığı

Land Rover Discovery Sport modelinde Temmuz 2026 kampanyası kapsamında, aracını takasa veren müşterilere 750.000 TL’ye varan takas desteği sunuluyor. Geniş yaşam alanı, gelişmiş sürüş teknolojileri ve arazi kabiliyetiyle öne çıkan Discovery Sport, sunulan takas avantajıyla daha erişilebilir hale geliyor.

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