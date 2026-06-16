Lastik Şirketlerine Milyarlarca Liralık Rekabet İhlali Cezası Kesildi

Ülkemizde hizmet veren birçok lastik firması rekabet ihlali cezasına çarptırıldı.

Otomotiv sektörünün temel taşlarından biri olan lastik pazarında rekabet ihlali gelişmesi yaşandı.

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Sektörün önde gelen otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcıları, rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle çok ağır bir idari para cezası yaptırımıyla karşı karşıya kaldı. Yapılan incelemeler ve hukuki değerlendirmeler sonucunda, firmalara kesilen toplam ceza miktarı 3 milyar 633 milyon lira olarak belirlendi.

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Cezanın gerekçesi ne?

Lastik şirketlerini bu devasa cezayla karşı karşıya bırakan ihlaller birden fazla başlıkta toplandı.

Firmaların, pazardaki serbest fiyat fiyatlandırma mekanizmasını sekteye uğratacak şekilde fiyatlarda uyumlu eylemde bulundukları tespit edildi. Bununla da kalmayan üreticiler, bayilere yönelik rekabete aykırı kısıtlamalar getirmek ve iş gücü piyasasına yönelik kuralları ihlal eden uygulamalar yürütmekle suçlanıyor.

Hangi markaya ne kadar ceza kesildi?