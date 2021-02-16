Dünyanın en popüler şifre yönetim yazılımlarından biri olan LastPass, 16 Mart 2021’den itibaren ücretsiz hizmetinde kısıtlamaya gidiyor. Uygulama, bu tarihten sonra yalnızca tek bir cihazda ücretsiz olarak çalışacak.

Şifre düzenleme ve saklama yazılımları içerisinde tüm platformlarda çalışabilen, tek hesapla bütün cihazlarınızda kullanabildiğiniz LastPass, hizmetinde bir kısıtlamaya gitme kararı aldı.

Android, iOS, Windows, Mac ve Linux’da hizmet veren ve tek hesapla tüm şifrelerinize erişebildiğiniz LastPass freemium, 16 Mart'tan itibaren tek cihazda ücretsiz olarak kullanılabilecek.

16 Mart 2021 tarihinden itibaren kısıtlı kullanım başlıyor

LastPass freemium kullanımına son vererek bazı erişimleri kısıtlamaya karar verdi. Elbette ücretsiz kullanım sağlayanlar için bu durum oldukça üzücü. 16 Mart 2021 tarihinde LastPass hesabına giriş yapanlar, kullanım yapacakları platformu ve cihazı seçecekler.

Hizmete iki veya daha fazla cihazdan erişim yapmak isteyen kullanıcılar, dilerlerse aylık 3$ ücret ödeyerek kaldıkları yerden devam edebilecekler. Aksi durumda LastPass cihaz değiştirmek için 3 hak verecek ve 3.hakkın sonunda tekrar cihaz değiştiremeyeceksiniz.

Ayrıca LastPass 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren destek seçeneklerini de sınırlandırmaya karar verdi. LastPass Premium ve LastPass Family hesapları dışında kalan kullanıcılar destek istediğinde “ticket” üzerinden destek alamayacaklar. Bunun yerine destek topluluğunu kullanabilecekler.

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