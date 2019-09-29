Araştırmacılar, LED Teknolojisinde Bir Taşla İki Kuş Vurdu

New York Şehir Üniversitesi'nden araştırmacılar, LED teknolojisinde iki önemli gelişmeye imza attı. Kuazi parçacıklarını kullanarak ilk kez LED oluşturan araştırmacılar aynı zamanda bir başka konuda da ilke imza attılar.

Geçtiğimiz gün, ışığı oluşturan fotonların üretilmesi ve yönlendirilmesinin bilimi fotonik dünyasında bir taşla iki kuş vuruldu. New York Şehir Üniversitesi’nden araştırmacılar yarı-ışık yarı-madde olan kuazi parçacıklarını (kuantumda parçacık gibi davranan ama parçacık olmayan parçacıklar) kullanarak bir LED ışığı oluşturdular.

Bu başarı aynı zamanda bir başka başarının da önünü açtı. Bu aynı zamanda bir ışık tutma yapısına gömülü atomik ince yarı iletkenler kullanan, elektrikle çalışan bir ışık yayıcının da ilk başarılı testi oldu. İki başarıya yol açan çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar Jie Gu, Biswanath Chakraborty ve Mandee Khatoniyar.

Üniversitenin Bilim Bölümü’nde Fizik başkanı olan Vinod Menon çalışmanın önemini paylaştı. Menon’un cümlelerine göre bu iki başarı, 2D materyallerde ve LED’lerde adeta bir mihenk taşı niteliğinde. Çalışmada test edilen LED türleri genelde düşük sıcaklıktaki materyallerle özdeşleşmiş olsa da bu LED oda sıcaklığında çalışıyor. Ayrıca ‘scotch tape (selobant)’’ olarak bilinen tekniğin kullanılmasıyla üretilmiş.

Cihazın atomik olarak ince materyallerle üretilmiş olması ve oda sıcaklığında çalışabilmesi, gerçek hayata geçebilecek bir teknoloji olmasını sağlıyor. Bu LED’lerin potansiyel kullanım alanları ise LiFi gibi LED tabanlı iletişim sistemleri.