Nintendo’nun efsanevi el konsolu Game Boy, yıllar sonra LEGO dünyasında yeniden can buldu. Klasik tasarımı temel alan set, nostaljiyle modern yapım parçalarını bir araya getiriyor. Detaylara verilen önem ise koleksiyon meraklılarının ilgisini çekecek türden.

LEGO, Nintendo’nun efsanevi el konsolu Game Boy’un lisanslı setini hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. 1989’da piyasaya çıkan orijinal modelden ilham alan bu nostaljik set, ilk olarak ABD’de ön siparişe açıldı.

1 Ekim’de gönderilmeye başlanacak olan set, boyutlarıyla neredeyse orijinal Game Boy’a birebir yakın. 9 cm yüksekliğinde ve 14 cm genişliğinde olan model, özellikle kasaya gömülmüş gibi duran fuşya renkli A ve B tuşlarıyla öne çıkıyor. Konsolun ikonik yuvarlak hatları da LEGO parçalarıyla başarılı şekilde yansıtılmış.

Super Mario ve Zelda sahneleri LEGO ekranına taşındı

Setin üzerinde Game Boy’un karakteristik yazılarını ve etiketlerini yansıtmak için çıkartmalar yerine doğrudan baskılı LEGO parçaları kullanılmış. Arka tarafta ise seri numarası gibi ince detaylar da unutulmamış. Modelin en dikkat çeken yanlarından biri ise lentiküler ekranı. Bu özel ekran, bakış açısına göre farklı sahneler göstererek nostaljik bir deneyim sunuyor.

Super Mario Land ve Link’s Awakening temalı tuğla kartuşlar setle birlikte geliyor ve bu kartuşlar takıldığında ekranda farklı sahneler görülebiliyor. Hatta ekranı eğdiğinizde Nintendo logosunun aşağı doğru kaydığı ikonik animasyon da detaylar arasında yer alıyor.

LEGO ve Nintendo, setin tanıtımı için orijinal Game Boy’un eski bir reklamını da modern dokunuşlarla yeniden canlandırmış. Bu arada, setin içinde Tetris’e yer verilmediğini de belirtmekte fayda var.