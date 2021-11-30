Lenovo, Türkiye'de de satılan oyuncu dizüstü bilgisayarı Legion 7i için iki yeni reklam filmi oluşturdu. Büyük bir zeka ürünü olarak karşımıza çıkan reklam filmleri, sahip oldukları GTA ve SWAT temalarıyla oyuncuları mest edecek gibi görünüyor.

Çin merkezli teknoloji devi Lenovo, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oldukça popüler markalardan bir tanesi. İş, günlük kullanım ya da oyun amaçlı bilgisayar üretimi yapan şirket, hazırladığı son reklam filmleriyle oyuncuların gönlünü kazanmayı başardı. Şirket, hazırladığı reklam filmlerinde Legion serisinde bulunan "7i" isimli modelinin nasıl teslim edildiğini mecazen anlatıyor.

Lenovo'nun reklam işini üstlenen şirket, işini oldukça iyi yapmış gibi görünüyor. Çünkü oluşturulan videolarda, dünyanın en popüler oyunlarından esintiler görüyoruz. Örneğin; videonun birinde doğrudan GTA baz alınıyor. Reklam filminde gördüğümüz oyuncu, GTA'daki gibi hareket edip, oyuncu dizüstü bilgisayarının teslimatını gerçekleştiriyor. Videoda göreceğiniz her şey, GTA 5'in gerçek hayata uyarlamasaymış gibi görünüyor.

İşte Lenovo'nun GTA temalı reklam filmi

Lenovo Legion 7i için hazırlanan ikinci reklam filminde ise milyonlarca oyunseverin favorilerinden bir tanesi olan SWAT temasını görüyoruz. Bir grup özel kuvvet polisi, ellerindeki bilgisayarı doğru adrese teslim ediyor.

SWAT temalı film ise şöyle

Lenovo'nun Türkiye'de de satılan oyuncu dizüstü bilgisayarı için hazırladığı reklam filmlerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.