Xiaomi'nin 144 MP Kameralı Telefon Geliştirdiği Önü Sürüldü

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin 144 MP kamera çözünürlüğüne ve Snapdragon 865 işlemciye sahip yeni bir telefon üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Söz konusu cihazın hangi model olduğu bilinmese iddialar, de üç farklı model üzerinde yoğunlaşıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, hiç şüphesiz son dönemlerin en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi. Şirket daha çok piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleri ile popüler bir hale gelmiş olsa da aksesuar ve diğer teknolojik ürünlerle ilgili çalışmalarını da hız kesmeden devam ettiriyor. Yeni ortaya atılan iddialar, Xiaomi'nin megapiksel savaşlarında öne çıkacak bir telefon üzerinde çalıştığını öne sürüyor.

Kaynaklara göre Xiaomi'nin üzerine çalıştığı yeni akıllı telefon modeli ya "Mi 10S Pro" ya "Mi Mix 4" ya da "Mi Mix 2020" olarak isimlendirilecek. İsmi her ne olursa olsun, Xiaomi'nin yeni telefonu özellikle kamerasıyla tüm rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor.

İddialara göre Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni telefon, 2020 model amiral gemisi telefonların güç aldığı Snapdragon 865 ile çalışacak. Ayrıca Xiaomi'nin, bu akıllı telefonla benzersiz bir kamera özelliği sunacağı ve bu bağlamda telefonun 144 MP çözünürlüğünde ana arka kamera ile gelebileceği ifade ediliyor. Tüm bunlara ek olarak bu akıllı telefonun 120 Hz tazeleme oranına sahip kavisli bir ekrana sahip olacağı da söylentiler arasında.

Xiaomi Mi Mix 4 gelme ihtimali bir süredir heyecan yaratıyor

Xiaomi'nin Mi Mix serisi tanıtıldığı ilk modelden bu yana ilgi çekiyor. Aslına bakacak olursak Xiaomi de Mi Mix serisi telefonlarına ayrı bir önem veriyor. Dolayısıyla bu akıllı telefon modelinin Mi Mix 4 olarak isimlendirilmesi muhtemel. Ancak Xiaomi cephesinden bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Xiaomi'nin iddialar kapsamındaki yeni akıllı telefonuyla ilgili farklı bir yaklaşım daha var. Bir teknoloji yorumcusuna göre Xiaomi'nin bahsi geçen bu telefonu aslında 2020 yılının sonlarında ya da 2021 yılının başlarında piyasaya sürülecek. Şayet bu gerçek olacak olursa bu sefer de bu akıllı telefonun Snapdragon 865 ile değil, Snapdragon 875 ile gelebileceğini konuşmaya başlayacağız.