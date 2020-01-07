CES 2020 etkinliklerinde sahne alan Lenovo, dünyanın ilk 5G destekli dizüstü bilgisayarı Yoga 5G'yi duyurdu. Snapdragon 8cx 5G platformundan güç bulan ikisi bir arada dizüstü bilgisayar, 14 inç boyutu ve sunduğu gün boyu kullanım imkanıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020, tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Lenovo, CES 2020 etkinliklerinde boy gösterdi ve dünyanın 5G desteğine sahip ilk dizüstü bilgisayarını tüketicilere tanıttı.

"Yoga 5G" olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar, dünya genelindeki tüm 5G ağlarına bağlanabiliyor. Lenovo böylelikle, tüketicilerin kesintisiz 5G ve dolayısıyla da yüksek hızlı internet erişiminin olmasını sağlıyor. İkisi bir arada yapısıyla da dikkatleri üzerine çeken Yoga 5G, özellikle iş amaçlı bilgisayar kullanıcılarının yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Karşınızda Lenovo Yoga 5G

Lenovo Yoga 5G, Qualcomm'un Snapdragon 8cx 5G platformundan güç buluyor. Adreno 680 GPU ile de desteklenen bilgisayar, gündelik işlemler ve iş amaçlı küçük uygulamaları rahatlıkla kaldırabilecek yapıya sahip. Lenovo bu dizüstü bilgisayara, daima güçlü bir internet bağlantısı sağlayabilmesi için toplamda 9 adet anten yerleştirmiş durumda.

Dünyanın ilk 5G destekli dizüstü bilgisayarının tasarımına geldiğimizdeyse 14 inç büyüklüğündeki FHD çözünürlük sunan bir IPS ekran karşımıza çıkıyor. Yoga 5G'nin ikisi bir arada yapısından kaynaklanan dokunmatik ekran, tüketicilere 400 nit parlaklık sunuyor. Taşınabilirliği de ön planda tutan Lenovo, yeni dizüstü bilgisayarının ağırlığını 1.3 kilogram seviyelerinde tutmuş durumda.

Lenovo Yoga 5G, iş odaklı olarak geliştirilen bir dizüstü bilgisayar olduğu için, uzun süreli kullanım imkanı sunması da gerekiyor. Bu yüzden Lenovo, yeni dizüstü bilgisayarının 5G bağlantısına rağmen bir gün boyunca kullanılabileceğini ifade ediyor. Elbette bu durum, tüketicilerin kullanımına bağlı olarak değişiklik gösterecektir ancak Lenovo'nun, bu konuda da gerekli optimizasyonları yaptığı ve donanımı uzun kullanıma uygun şekilde ayarladığı ifade ediliyor.

Lenovo, CES 2020 etkinliklerinde tüketicilerle buluşturduğu yeni dizüstü bilgisayarıyla büyük bir ses getirdi. Tüketiciler daha şimdiden, Yoga 5G'nin fiyatını merak etmeye başladılar ancak Lenovo, dünyanın 5G destekli ilk dizüstü bilgisayarının fiyatına değinmedi. Windows 10 işletim sistemiyle çalışan Yoga 5G'nin ilkbahar aylarında piyasaya sürüleceği konuşuluyor. Görünen o ki Yoga 5G'nin fiyatını öğrenmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.