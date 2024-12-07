HOF adlı Alman modifiye şirketi, Mercedes-Benz G63'ü Lewis Hamilton'a saygı temasıyla modifiye etti ve 1.063 beygirlik bir canavara dönüştürdü.

Lewis Hamilton, toplamda 105 yarış ve 7 dünya şampiyonluğu kazandığı Mercedes-AMG Petronas Formula 1 takımından içinde bulunduğumuz sezonun sonunda ayrılacak. Eski Mercedes-AMG CEO'su Philip Schiemer'ın kurucuları arasında yer aldığı HOF adlı bir Alman modifiye şirketi, Hamilton'ın başarılarını takdir etmek üzere "Sir Class" adını verdiği özel bir araç inşa etti.

Mercedes-AMG G63 üzerine inşa edilen Sir Class, fabrika çıkışlı 4.0 litrelik V-8 motorunun özel pistonlar, turbo ile güncellenmiş versiyonuna sahip. Yazılımı da elden geçirilen araç, 1.063 beygir gücünde 3,5 saniyede 100 km/s hıza ulaşan, 1300 Nm tork ve 300 km/s maksimum hıza ulaşabilen bir canavara dönüştü. Tabii bu güce daha iyi hakim olabilmek için aracın yüksekliği 3 santimetre düşürüldü.

Karşınızda Sir Lewis Hamilton'dan ilham alan Sir Class

23 inçlik jantlarıyla hala bir arazi aracı izlenimi veren Sir Class, büyük oranda karbon fiber olan gövdesiyle de zaten şık ve güçlü duran tasarımını çok daha agresif hale getirmiş durumda. Bu arada bu kadar güçlü ve agresif bir aracı durdurmak da bir mesela tabii ki. Bu nedenle tekerleklerde karbon seramik frenler yer alıyor.

Sir Class'ın içi de jantları gibi Petronas turkuazı detaylarla dolu. İç mekan büyük oranda deri ve alcantara kumaş ile kaplı. Sir Class'ın en önemli değişikliklerinden biri ise Hamilton'ın W13 aracından ilham alan karbon fiber ve alcantara kumaşla kaplı dörtgen şekildeki direksiyonu.

Gelelim Sir Class'ın çenemizi yoracak kısmına. HOF, Sir Class'tan yalnızca 11 adet üretileceğini ve aracın 690 bin dolar yani bugünün kuruyla yaklaşık 24 milyon TL'ye satılacağını açıkladı. Tabii aracın Türkiye'de satışa sunulması söz konusu olsaydı fiyatının %220 ÖTV üstüne %20 KDV ile 92 milyon TL'ye ulaştığını görecektik.