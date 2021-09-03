2011 yılında yayın hayatına başladığında kendine büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başaran Leyla ile Mecnun, sekiz yıl aradan sonra Exxen platformunda ekranlara geri döndü. İlk bölümü 2 Eylül'de yayınlanan diziye sosyal medyadan gelen tepkileri derledik.

Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin ve Osman Sonat gibi isimlerin yer aldığı Türkiye'nin en sevilen absürt komedi dizilerinden Leyla Mecnun, dün Exxen'le birlikte yayın hayatına geri döndü.

Acun Ilıcalı, dizinin hayranlarını daha fazla bekletmemek adına yayın saatini öne çekti ve Mecnun'un Ali Atay Leyla'nın da Deniz Işın olduğu diziyi tüm sevenleriyle buluşturdu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara baktığımız zaman, dizinin uzun bir aradan sonra bir hayranlarından tam puan almayı başardığını görüyoruz.

Sosyal medyada Leyla ile Mecnun etiketi ile yapılan paylaşımlar: