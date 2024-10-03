LG, yeni nesil akıllı televizyon modellerinde yeni bir reklam görüntüleme sistemi oluşturdu. Kullanıcılar, televizyonları ekran koruyucu moduna geçerken reklam görmeye başlayacaklar.

Güney Koreli teknoloji devi LG'nin akıllı televizyonlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, bazı yeni akıllı televizyon modellerinin ekran koruyucuları devreye girerken reklam göstermeye başladı. Bu hamle, dijital reklamcılığın yepyeni bir yolu olmaya başlayacak gibi görünüyor.

LG'nin piyasaya sürdüğü akıllı televizyonlarda ekran koruyucu özelliği bulunuyor. Bu özellik tıpkı bilgisayarlardaki gibi çalışıyor. Bir süre boyunca boş kalan televizyon, ekran koruyucu özelliğini devreye alıyor. İşte LG, tam olarak bu alanda reklam göstermeye başlamış durumda. Kullanıcılar önce reklamı, ardından da ekran koruyucunun devreye girdiğini görecekler.

LG'nin reklam reklamları böyle görünecek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, LG'nin üst düzey yöneticilerinden Dave Rudnick oldu. Rudnick, bu yöntemle hem kendilerine ait hem de üçüncü taraflara ait reklamları, insanların yaşamlarının merkezine yerleştirmiş olduklarını söyledi. Dave Rudnick'in çok da haksız olduğunu söyleyemeyiz.

LG, neyse ki buna maruz kalmak istemeyen kullanıcıları da düşündü. Yani bir LG televizyonunuz varsa reklam görmeye başladıysanız bu özelliği kapatabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken şey ise oldukça basit. Telefonunuzun ayarlar bölümünden "Ek Ayarlar" seçeneğine girin ve "ekran koruyucu reklamları devre dışı bırak" seçeneğini aktif edin. Bu basit yöntem ile reklamları kapatabilirsiniz.