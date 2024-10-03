Apple, geliştiricilerin uygulamalarının App Store üzerinden reklamını yapmasını sağlayan Search Ads özelliğini Türkiye'ye getirdi.

Apple, yıllar önce “Search Ads” ismi verilen bir reklam sistemi tanıtmıştı. Türkçeye “Arama Reklamları” olarak aktarabileceğimiz bu sistem, geliştiricilerin uygulamalarını App Store üzerinden tanıtarak reklamını yapmasını sağlıyordu.

Search Ads, düzenli olarak farklı farklı ülkelere geliyordu. Şimdi ise özelliğin aralarında Türkiye de dahil 21 ülkeye daha geldiği ifade edildi. Bu ülkeler arasında Türkiye dışında Cezayir, Irak, Lüksemburg, Letonya, Slovenya, İzlanda, Nepal, Gana gibi ülkeler var. Yeni eklemelerle Search Ads’e erişim sağlayan ülke sayısı 90’a çıktı.

Peki tam olarak ne bu Search Ads?

En başta da söylediğimiz gibi Apple Search Ads, geliştiricilerin App Store üzerinden uygulamalarının reklamını yapmasını sağlayan bir sistem. Bu şekilde kullanıcıların uygulamanıza en doğru anlarda erişmesi amaçlanıyor.

Dört farklı reklam türü var. Bunlar; direkt olarak “Bugün” sekmesinde gösterilen reklamlar, kullanıcı arama yapmadan önce karşısına çıkan reklamlar, arama sonuçlarının en üstünde çıkan reklamlar ve diğer uygulamaların sayfalarının en alt tarafında çıkan reklamlar.

Geliştiriciler, bu şekilde mağazanın farklı kısımlarından uygulamalarını tanıtabiliyorlar. Apple da Search Ads yardımıyla organik aramadan 2 kat daha fazla etkileşim elde edilebildiğini söylüyor. Search Ads’in tıklama başına maliyet modeliyle çalıştığını belirtelim. Yani geliştirici yalnızca kullanıcı reklama tıkladığında ödeme yapıyor.

Türkiye’nin de dahil olduğu yeni gelen ülkelerdeki geliştiriciler, daha öncesinde uluslararası reklamlar için kaydolabiliyorlardı. Ancak yeni destek, artık yerel müşterilere de reklam yapma imkânı sunacak. Apple Search Ads'e buradaki bağlantıdan ulaşmak mümkün.