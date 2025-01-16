LG Display, 2025 model akıllı televizyon modellerinde kullanılacak yeni OLED TV panelini duyurdu. Bu panel, 4.000 nit tepe parlaklık noktasına ulaşabiliyor.

Dünyanın en büyük ekran paneli üreticilerinden LG Display, bomba bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, bugüne kadarki en parlak OLED TV panelini duyurdu. Şirketin yeni paneli, gerçekten de etkileyici özelliklere sahip.

2025 yılında piyasaya sürülecek LG G5 ve Panasonic Z95B gibi televizyon modellerinde kullanılacak yeni panel, tam 4.000 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Parlaklık seviyesini önceki nesil panele göre yüzde 33 artırmayı başaran LG Display, yeni panelin yapay zekâ teknolojileri ile optimize edildiğini duyurdu.

Görüntü kalitesinde çok ciddi iyileşme olacak

Daha yüksek parlaklık seviyesi, görüntü kalitesinin daha da iyileşmesi anlamına geliyor. Yukarıdaki fotoğrafta bunun en net örneğini görebilirsiniz. LG Display'in geçtiğimiz yıllarda duyurulan üçüncü nesil OLED TV paneli ile şimdi duyurulan dördüncü nesil OLED TV paneli arasında çok ciddi kalite farkı var. Yeni panel, görüntülerin daha canlı görünmesini sağlıyor.

Bu arada; LG Display, bu kategoride yalnız değil. Güney Koreli teknoloji devi Samsung da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen CES 2025 etkinlikleri sırasında 4.000 nit tepe parlaklık noktasına ulaşabilen OLED TV panelini duyurmuştu. Sektörde yaşanan gelişmeler, televizyonlar için yeni bir dönemin başlayacağını gözler önüne seriyor.