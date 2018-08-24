Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilecek IFA 2018 fuarında LG, bambaşka bir ürün sınıfıyla karşımıza çıkacak. Firma, insan iskeletine destek sağlayan bilim kurgu filmlerinden fırlamış robotu CLOi SuitBot’u tanıtacak. Gelin tanıtımdan önce bu robota birlikte bakalım.

İnsanla iletişim kuran, havalimanlarında ya da diğer kalabalık alanlarda görevli robot teknolojileri geliştiren LG, insan vücuduna destek sağlamak için geliştirdiği CLOi SuitBot’u sonunda tanıtıyor. 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilecek IFA 2018 fuarında ortaya çıkacak olan robot, bilim kurgu dünyasına yabancı olmayanların yakından tanıdığı bir teknoloji.

LG, CLOi SuitBot’u “insan merkezli giyilebilir robot” olarak tanımlıyor. Bu robot, kendi alanında ticari olarak piyasaya sürülecek olan ilk ürün olacak, yani giyilebilir teknoloji alanına yeni bir soluk gelecek. Çalışma sistemi hakkında tanıtımdan önce çok bilgi paylaşılmasa da robotun temel amacı, daha fazla hareket kabiliyeti ve güç kazandırmak olacak.

CLOi SuitBot, harici tekerlekleri sayesinde bir araca dönüşebiliyor:

Kullanıcılarının belini ve bacaklarını destekleyecek olan robot, özellikle ağır iş yapan insanların kısa sürede yorulmalarını engelleyip, sağlıklarını riske atmamalarını sağlayabilir. Üzerindeki süspansiyonlu sistemler sayesinde tam bir dış iskelet diyebileceğimiz SuitBot, büyük ihtimalle yerleşik bir motora sahip olacak.

IFA 2018 fuarında tanıtılan bütün teknolojileri sizinle paylaşmak için burada olacağız dostlar, takipte kalın :)