Samsung Galaxy S20 Ultra, En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S20 Ultra, çıtayı yükselten performans özelliklerinin yanı sıra göz alıcı bir ekrana sahip. Yapılan testlere göre Samsung'un yeni nesil amiral gemisinin ekranı, tüm akıllı telefonlar arasında en iyi kaliteye sahip.

Samsung Galaxy Z Flip, Dinamik AMOLED ekrana sahip katlanabilir ekranıyla iddialı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıktı. Ancak şirketin yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S20 Ultra, ekran teknolojisi konusunda çok daha yüksek bir puan aldı. S20 Ultra, yapılan testler sonucunda şimdiye kadarki en iyi ekrana sahip akıllı telefon oldu.

Akıllı telefonların ekranlarını inceleyen bir web sitesi olan DisplayMate, Galaxy S20 Ultra'ya "en iyi akıllı telefon ekranı ödülü" verdi. Ekran testleri; parlaklık, renk doğruluğu, yenileme hızı ve ekran teknolojisi gibi çeşitli alanlarda, toplam 12 kategoride yapıldı. DisplayMate'e göre amiral gemisi serisinin en güçlü üyesi, mükemmel görsel kaliteye ve kalibrasyon doğruluğuna sahip.

Samsung Galaxy S20 Ultra'nın 6,9 inçlik Dinamik AMOLED ekranı, 3200x1440 piksel çözünürlüğe sahip. Ekranın en öne çıkan özelliklerinden biri, 120 Hertz'lik yenileme hızı. Bu yüksek yenileme hızı, günümüzün monitör ve TV'leri kadar akıcı bir deneyim sunuyor.

Telefon, özellikle videolarda, görüntü kaydırmada ve oyun performansında önemli iyileştirmeler vadediyor. S20 Ultra'nın ekranı, 20:9 en boy oranının yanı sıra 511 ppi piksel yoğunluğu ve HDR10+ desteği sunuyor. DisplayMate, Galaxy S20 ve Galaxy S20+ için henüz raporunu yayınlamadı. Galaxy S20 Ultra'nın detaylı ekran testi raporuna buradan erişebilirsiniz.