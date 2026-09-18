GTA 5 İçin İptal Edilen Liberty City, GTA 6'ya DLC Olarak Gelebilir

Sızdırılan GTA 5 dosyaları, iptal edilen dev Liberty City haritasının GTA 6'ya DLC olarak eklenebileceğini gösteriyor.

Rockstar Games, Leonida Eyaleti’nin yanına Liberty City’yi de ekleyerek GTA 6 haritasını şu an beklenenden çok daha devasa bir boyuta ulaştırabilir.

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Rockstar’ın 2023 yılında yaşadığı veri ihlalinden sızan ve yaklaşık 200 GB büyüklüğünde olduğu belirtilen GTA 5 kaynak kodları kamuoyuna yansıdı. Sızdırılan bu dosyalar, iptal edilen Liberty City genişleme paketi hakkında yeni detayları ortaya çıkarırken bu ikonik şehrin GTA 6 haritasının bir parçası olabileceği yönündeki beklentileri de iyice alevlendirdi.

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Liberty City'yi GTA 6'da görebilir miyiz?

Liberty City Preservation Project arkasındaki World Travel modlama ekibinin geliştiricilerinden Ook'tan bilgi alan X kullanıcısı TJGM’ye göre sızdırılan dosyalar GTA 5 için planlanan Liberty City genişlemesinin kıyı şeridi verileri kullanılarak yeniden oluşturulmuş genişletilmiş bir harita düzenini içeriyor.

TJGM, Rockstar’ın bu Liberty City DLC projesini büyük ihtimalle GTA 6’ya kaydırdığını öne sürüyor. Sızan düzen, kendi dönemine göre zaten devasa hissettiren GTA 4’teki Liberty City’den bile daha geniş görünürken, tespit edilen yeni bölgeler Rockstar’ın zamanında bu paket üzerinde ciddi bir mesafe katettiğine işaret ediyor.

GTA Online’ın yakaladığı muazzam başarı ve kesintisiz desteği nedeniyle şirket nihayetinde bu hikâye paketinin geliştirme sürecini rafa kaldırmıştı ancak GTA 6 Online’ın 2027 yılında çıkabileceğini gösteren son raporlar göz önüne alındığında, Rockstar en büyük oyununu daha da devasa hâle getirmek için bu projeyi kolayca hayata geçirebilir. Take-Two’nun GTA 6’nın 19 Kasım 2026’daki çıkışının ardından GTA Online desteğinin devam edeceğini doğrulaması da büyük bir Liberty City DLC’si için açık kapı bırakıyor. Rockstar projeden tamamen vazgeçip yalnızca Leonida’ya da odaklanabilir fakat katedilen aşama projenin henüz tamamen masadan kalkmadığını gösteriyor.