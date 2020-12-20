Şarkıları YouTube'da yüzlerce milyon kez dinlenen ünlü rapçi Lil Pump, PumpCoin adını verdiği kendi kripto parasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. PumpCoin sahiplerinin 'özel fırsatlardan' faydalanacağı söyleniyor.

Sanatçıların ve internet ünlülerinin kendi kitleleriyle etkileşime geçmek için kendi kripto paralarını çıkarmaları, giderek popülerleşecek bir hareket gibi görünüyor. Rapçi Lil Yatchy'nin ardından Lil Pump da Fyooz platformu ile kendi blockchain tabanlı parasını çıkarmaya hazırlanıyor.

Zürih merkezli bir platform olan Fyooz, temelde sanatçıların ve kendi kitlesi bulunan internet ünlülerinin hayran etkileşimlerinden kazanç sağlamalarına olanak veren bir platform. Platformda kişiler kendi paralarını çıkarıp bu paraların kullanıldığı alanlar yaratarak para kazanıyorlar.

Platformun kurucu ortaklarından olan Remo Prinz, platformun amacını "COVID-19'dan dolayı uygulanan karantinaların endüstriye vurduğu darbe göz önüne alındığında sanatçıların ve hayranların yeni bir etkileşim yöntemi bulmalarına hiç bu kadar ihtiyaç duyulmamıştı. Bu sanal paralar, sanatçıların ve diğer şahsiyetlerin hayran etkileşiminden para kazanmalarının bir yoludur" şeklinde açıklıyor.

PumpCoin, 2021'de satışa çıkacak:

Ünlü rapçi Lil Pump da bu akıma dahil olanlardan biri oldu ve PumpCoin adı verilen ürünün 2021'de satışa çıkarmaya hazırlanıyor. PumpCoin sahipleri, Lil Pump ile birlikte oyun oynama gibi özel etkinliklere katılma şansına sahip olacak.

Geçtiğimiz haftalarda da Lil Yatchy, YATCHY isimli parasını çıkarmış ve bu blockchain tabanlı kripto para satışlarından 375 bin dolar elde edilmişti. 25 bin kripto paranınn satışı 21 dakikada tamamlanmıştı. Hayranlar bu paraları kullanarak Lil Yatchy'nin eşyalarının olduğu kutulara sahip olabiliyor ve ünlü rapçi ile görüntülü sohbet edebiliyor.

Fyooz'da para satışları yalnızca ABD dışında yapılabiliyor, ABD'li 'yatırımcılar' bu paralardan satın alamıyor. Fyooz platformuna ilginin önümüzdeki dönemde giderek artması bekleniyor.