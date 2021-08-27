Litvanya ve Polonya arasında dünyanın ilk sanal köprüsü kuruldu. Dijital bir portal olan bu cihaz, portalın diğer ucundaki insanlar ile iletişim kurmanızı sağlıyor.

Pandemi nedeniyle çoğu insan, şehirlerinden hatta evlerinden bile çıkamaz oldu. Bu durum iş gereği arkadaşlarından ve ailesinden uzak kalan insanlar ve yeni insanlarla tanışmak isteyenler için zor bir durum olmuştu.

Bu duruma bir çözüm sunmayı planlayan Litvanya hükümeti, dünyanın ilk “portal”ını inşa etti. Herkesin ulaşabileceği bu portal, insanların fazlasıyla ilgisini çekti.

Dünyanın ilk Portalı

Go Vilnius olarak bilinen ve Litvanya’nın başkenti olan Vilnius’ta inşa edilen bu portal, aslında büyük yuvarlak bir ekran. Bu dev ekran, üzerindeki bir kamera sayesinde diğer portala sürekli olarak bağlı kalıyor ve oradaki insanları görüp onlarla sohbet etmenize ve yeni insanları tanımanıza imkan sağlıyor. Ekranın diğer ucundaki yer ise Vilnius’tan 600 kilometre uzaklıktaki Polonya’nın Lublin şehri. İki şehir arasındaki bu dijital köprü, “birlikte olmanın” anlamını yeniden düşünülmesi için tasarlandı.

Bu portalı tasarlayan Vilnius yetkilileri, yaptıkları basın açıklamasını şunları söyledi. "İnsanlık, sürekli olarak COVID-19, iklim değişikliği ve ekonomik sorunlar gibi tehlikelerle karşı karşıya geliyor. Fakat eğer dikkatlice bakarsak, bu olayların yarattığı en büyük sorunun insanların iletişiminde olduğunu görebilirsiniz. İnsanlar empatiden uzak ve yeni fikirlere kapalı makinelere dönüşüyor.”

Go Vilnius’un tasarımı

Go Vinius’un yaratıcısı olan Benediktas Gylys, portalın tasarımda her parçanın farklı bir anlam taşıdığını söylüyor. Portalın yuvarlak tasarımının zamanı temsil ettiğini söyleyen Gylys, şeklinin bilim kurgu filmlerinde portallardan ilham alınarak tasarlandığını da belirtti.

Portalların tasarımı kadar işleyiş şeklinin ayarlanması ve nakliyesine kadar her adımın dikkatle hesaplandığını ve portalın kusursuz bir “toplu iletişim” aracı olduğu acıkandı. Benediktas Gylys, bu projenin diğer şehirlere de eklenmesini düşündüklerini ve bu sayede kültürler arası iletişimin güçleneceğini belirtti.