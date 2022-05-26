LPG fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam ile Türkiye'nin pek çok yerinde LPG fiyatları, 12 TL'ye yaklaştı. İşte üç büyük şehirdeki güncel LPG fiyatları...

Otomobil sahiplerini ilgilendiren o mutsuz gelişme ne yazık ki bir kez daha yaşandı. Akaryakıta zam geldi. Zam bu kez yalnızca LPG için yapıldı ancak dolar kurundaki artışın, birkaç gün içerisinde benzin ve motorinde de kendisini göstermesi bekleniyor.

Bugün itibarıyla LPG'ye zam geldi. Bu zam, litrede 37 kuruş olarak kayıtlara geçti. Böylelikle LPG, 12 liraya iyiden iyiye yaklaşmış oldu. Bugün itibarıyla değişen pompa fiyatlarının önümüzdeki günlerde ne hale geleceği ise belli değil. Peki Türkiye'nin en büyük şehirlerinde zammın ardından LPG fiyatları nasıl oldu?

En büyük şehirlerdeki güncel LPG fiyatları:

İstanbul (Avrupa): 11,82 TL

Ankara: 11,85 TL

İzmir: 11,55 TL

Fiyatların Petrol Ofisi'nden alınmış olduğunu belirtelim. Bununla birlikte; sektördeki piyasa serbestisi nedeniyle fiyatların farklı istasyonlarda birkaç kuruş oynayabileceğini de hatırlatmış olalım.