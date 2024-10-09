Bir rüyanın ortasında “şu anda rüyadayım” cümlesini kurdunuz mu? Cevap evetse, siz de ”Lucid Dreaming” denilen bilinçli rüya görmüş olabilirsiniz!

Her insanda görülmeyen, ama görüldüğünde de büyülüymüşçesine insanı etkileyen bu olay; kişinin rüyada olduğunu fark etmesi hâlidir.

Herhangi bir müdahale yapamadığı bu durumda, rüyanın içinde olduğunu bilmek bile insanın tüylerini ürpertmeye yetiyor!

Peki nedir bu Lucid Dreaming?

Birçok insan tarafından inanması güç, hatta efsane sayılabilen bu olay; aslında birçok insanda yaygın olarak görülüyor. Amerikan Psikoloji Derneği, Lucid Dreaming olarak bilinen bilinçli rüya görme hâlinin, rüya esnasında “şu anda bir rüyanın içindeyim” farkındalığıyla başladığını belirtiyor.

Kişi, her ne kadar rüyada olduğunu fark etse de rüyası üzerinde bir hâkimiyet kuramıyor; rüyayı yönlendiremiyor. Bu durum, uyku ve uyanıklık hâli arasında bir durum olarak açıklanabilir.

Bu konuyla ilgili çok fazla araştırma olmaması, yeterli bilgiyi edinmemizi zorlaştırıyor.

1970’lerde araştırmaya başlanılan bu durum, kapsamlı araştırmalar içermediği için faydası ve zararı hakkında net bir sonuca varmak pek mümkün değil. Ancak gerçekleştirilen çalışmaların ortak bir sonucu olarak Lucid Dreaming’in aslında kişiye büyük faydalar sağladığı ortaya çıkıyor. Nasıl mı?

Sık kâbus görüyorsanız bu, minimuma iniyor. Gerçek hayata daha kolay adapte olabiliyor, travmatik duygusal semptomlarınızda azalmaları gözlemleyebiliyorsunuz. Kişi, kendi farkındalığına erişebildiği bir noktada olduğu için aslında potansiyelini de keşfedebilme şansı yakalayabiliyor.

Ancak herkes rüyaların bilincinde olamıyor.

Bazı kişiler, çoğunluğun aksine bilinçli rüya görme eğiliminde oluyor. Bunun nedeni ise REM uykusu ve farkındalık alışkanlıkları. REM uykusunun ne kadar önemli olduğunu defalarca duymuşsunuzdur, burada da önemi karşımıza çıkıyor. Çünkü REM uykusu ne kadar uzunsa, o kadar bilinçli rüya görebiliyoruz.

Tabii bir de bunun için anda kalma egzersizleri yapılıyor. Bir rüyanın içinde olduğunuzu hissettiğiniz an, farkındalığınızı yükselterek üzerine çalışmalar gerçekleştirirseniz, uzun ama etkili bir çabanın ardından siz de Lucid Dreaming deneyimini yakalayabilirsiniz.

Not: Psikoz, dissosiyatif bozukluk, depresyon, zihinsel sağlık problemleri yaşayan kişilere bu çalışma önerilmiyor.

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