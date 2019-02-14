Elegant otomobiller denince akla ilk gelen markalardan biri olan İngiliz Bentley, SUV segmentine giriş yaptı. Lüksün simgesi olan otomobil üreticisi, dünyanın en hızlı SUV'unu üretti.

Bentley, asilliği kadar lüks ve şıklığı da bir arada buluşturan, otomobil dünyasının ağır toplarından biri olarak tanınıyor. Ürettiği her otomobili, en ince detaylarına kadar düşünüp tasarlayan İngiliz şirket, gözünü şimdilerde SUV segmentine çevirdi. Yüksek kaliteyi, spor ve agresif bir ruhla birleştiren Bentley, sonuç olarak dünyanın en hızlı SUV'unu hayata getirdi.

Bentley, Bentayga Speed ismini verdiği yeni SUV modelini dünyanın en hızlısı olarak lanse etti. Otomobil, saatte 305 km hıza çıkabiliyor ve bu değer, Lamborghini Urus'tan 1.6 km/h daha yüksek. Aracın 0-100 km hızlanması ise 3.9 saniyede gerçekleşiyor. Bu da onu hızlanma konusunda, 100 km/h hıza 3.6 saniyede erişebilen rakibi Lamborghini Urus'un gerisinde bırakıyor. Bentayga Speed, 6.0 litrelik motor hacmi ile 626 beygir güç üretiyor. Sürekli dört çeker özelliği ile sunulan bu süper hızlı otomobilin, şanzımanı ise 8 ileri otomatik şanzıman olarak sunuluyor.

Adından da anlaşıldığı gibi (speed=hız), SUV segmentinde olmasına rağmen sportifliğin ön planda tutulduğu otomobil, içerdiği lüks detaylarla bir Bentley olduğunu hemen fark ettiriyor. Döşemelerinden, göğüs kaplamalarına, göstergelerinden, dikişlerine kadar her bir ayrıntının özenle tasarlandığı aracın, fiyat bilgisi henüz belli değil. Önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Cenevre Otomobil Fuar'ında, hakkında çok daha fazla bilginin ortaya çıkacağı Bentley Bentayga Speed'in, karbon-seramik frenlerin de içinde bulunduğu çok geniş bir opsiyon listesine sahip olacağı tahmin ediliyor.